T.C. PATNOS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Esas-Karar No: 2025/37 D.İş - 2025/48
Mahkememizin 2025/37 D.İş sayılı dosyasında;Ağrıili,Patnosilçesi, Uzunca Mahallesi0ada29parsel sayılı taşınmaza ilişkin açılan acele kamulaştırma davasında, bilirkişi raporunda belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin34.036,88 TLolarak tespitine, fen bilirkişi raporunda gösterilen1.351,22 m²'lik daimi irtifak alanı ile671,81 m² 'lik geçici irtifak alanına davacı idare tarafından acele el konulmasına, VakıfBank Patnos şubesine yatırılan bedelin işletilen neması ile birlikte talep halinde davalılara hisseleri oranında derhal ödenmesine karar verilmiştir.
İşbu 05.02.2026 tarihli ek kararın davalı Zabit SARI, Maksut SARI,Nifsi ÇETİN,Gürgi ÇETİN, Bekir ÇETİN'e ilanen tebliğ olunur.
Basın No: ILN02434685
