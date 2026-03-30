MANAVGAT 2. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. MANAVGAT 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2023/642 Esas

DAVACI: ERKAN YELEKÇİ

DAVALI: SARFINAZ YELEKÇİ - (Necef ve Mehtume kızı, 13/12/1956 Bakı doğumlu, Yayla Mah. Işıklar Cad. No:25 Kat:1 D:1 Manavgat Antalya)

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle, davalı SARFINAZ YELEKÇİ'nin bildirilen ve resmi/özel kurumlardan tespit edilen adreslerine tebligat çıkarılmasına rağmen tebligatlar bila iade döndüğünden ve adres araştırmasına rağmen netice alınamadığından mahkememizce tahkikat duruşma gününü bildirir ön inceleme duruşma zaptının davalıya ilanen tebliğine karar verildiğinden;

1-a-Türk Mahkemeleri'nin yargı yetkisinin bulunduğu, b-Adli yargının görevli olduğu, c-Mahkememizin görevli olduğu, d-Kesin yetki hallerine aykırılık bulunmadığı, e-Tarafların taraf ve dava ehliyetinin bulunduğu, f-Taraflarının dava takip yetkisinin bulunduğu, g-Vekaletnamenin usulüne uygun sunulduğu, h-Gider avansının yatırılmış olduğu, ı-Teminat gösterilmesine gerek bulunmadığı, i-Hukuki yararın bulunduğu, j-Derdestliğin söz konusu olmadığı, k-Kesin hüküm bulunmadığı, l-Özel kanunlarda ön görülmüş dava şartının bulunmadığı,

2-a-Yetki itirazının bulunmadığı, b-İş bölümü itirazının bulunmadığı, c-Tahkim itirazının bulunmadığı,

3-İşbu davanın evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenine dayalı boşanma davası olduğunun tespitine,

4-Taraflar arasındaki sulh faaaliyetinden sonuç alınamadığının tespitine karar verilmiş olup,

Tahkikat duruşması 06/05/2026 günü saat 14.50'de mahkememiz duruşma salonunda yapılacaktır. Taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, HMK madde 147 uyarınca tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiyegönderilmeyeceği ve HMK 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda karar verilebileceği hususu tarafınıza ilanen tebliğ veihtar olunur.

(İlanen tebliğ, Tebligat Kanunu 31.madde hükmü gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tarafınıza tebliğ yapılmış sayılacaktır.)

