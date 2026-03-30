T.C. KAHRAMANMARAŞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2025/315 Esas 11.03.2026

İLAN METNİ

Davacı, Hasan GÜL ile Davalı, Hazine Ve Maliye Bakanlığı arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Fen bilirkişisi raporunda davaya konu taşınmazın, "Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesi 1031 ada 1 parselin olduğu," belirtilmiştir.

Davacı, K***NveZ****Poğlu, **/**/1973 doğumlu, 349*****180T.C. kimlik numaralı Hasan GÜL dava dilekçesinde, taşınmazın kendi adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, işbu ilanın son ilan tarihinden itibaren3 ay içinde mahkememizin 2025/315 Esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

