İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapuda Tuzla - Merkez Mahallesi 111 ada, 9 numaralı parsel üzerindeki Apartmanın 2.katında bulunan 2 bağımsız bölüm numaralı Daire: İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Evliya Çelebi Mahallesi, Kurşunlu Sokak 11 kapı numaralı Apartmanın 2. katında bulunmaktadır. Söz konusu Dairenin bulunduğu Apartman yaklaşık 40 yıl önce betonarme karkas sistemde Bodrum Kat+Zemin Kat+4normal kat olmak üzere 6 kat olarak inşa edilmiştir.Apartmanda asansör bulunmayıp, katlara merdivenlerden ulaşılmaktadır. Apartmanın dış cepheleri sıvalı boyalıdır. Söz konusu 2 bağımsız bölüm numaralı Daire Apartmanın 2. Normal katında 2 kapı numaralı dairedir. 4+1 planında, yaklaşık 140m2 brüt, 121,44m2 net alana sahip dairenin, Isınması doğalgaz kombi sistem iledir. Su ve elektriği bağlı çalışır vaziyettedir. Apartman ve daire vasat işçilik ve malzeme kalitesinde yapılıdır. Belediye ve diğer kamu hizmetlerinden azami derecede faydalanmaktadır.

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : Tapu Kaydındaki Gibidir

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Tapu Kaydında 3194 Sayılı Kanunun geçici 16. Maddesi uyarınca düzenlenen yapı kayıt belgesine istinaden yapılmıştır, yapının kat çıkmasının yola 0,03 m2 tecavüzü vardır. Yapının yıkılması veya tecavüzün giderilmesi halinde belirtme kaldırılacaktır.

Takdir Olunan Değer: 4.500.000,00 TL

Artırmaya İştirak İçin

Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı: 450.000,00 TL

Taşınmazın Son İmar Durumu: Dosyasında mevcut; Tuzla Belediye Başkanlığı İmar ve şehircilik Müdürlüğünün 01.12.2025 tarih 349514 sayılı yazılarında; İstanbul İli, Tuzla İlçesi,Merkez(Evliya Çelebi) Mahallesi, 111 ada, 9 numaralı parsel sayılı taşınmaz; 15.10.2012 tasdik tarihli,1/1000 ölçekli İstanbul İli Tuzla ilçesi Evliya Çelebi, Yayla, İstasyon ve Cami Mahalleleri 1. Etap

Uygulama İmar Palanında Emsal:1.60 Hmaks:5 kat yapılanma şartlarında Konut Alanında kalmaktadır.

Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 10:08

Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 10:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 10:08

Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 10:08 2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Tapuda Tuzla - Merkez Mahallesi 111 ada, 9 numaralı parsel üzerindeki Apartmanın 3.katında bulunan 3 bağımsız bölüm numaralı Daire: İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Evliya Çelebi Mahallesi, Kurşunlu Sokak 11 kapı numaralı Apartmanın 3. katında bulunmaktadır. Söz konusu Dairenin bulunduğu Apartman yaklaşık 40 yıl önce betonarme karkas sistemde Bodrum Kat+Zemin Kat+4 normal kat olmak üzere 6 kat olarak inşa edilmiştir.Apartmanda asansör bulunmayıp, katlara merdivenlerden ulaşılmaktadır. Apartmanın dış cepheleri sıvalı boyalıdır. Söz konusu 3 bağımsız bölüm numaralı Daire Apartmanın 3. Normal katında 3 kapı numaralı dairedir. Dairenin4+1 planında, yaklaşık 140m2 brüt, 121,44 net alana sahip dairede ısınması doğalgaz kombi sistem iledir. Su ve elektriği bağlı çalışır vaziyettedir. Apartman ve daire vasat işçilik ve malzeme kalitesinde yapılıdır. Belediye ve diğer kamu hizmetlerinden azami derecede faydalanmaktadır.

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : Tapu Kaydındaki Gibidir

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Tapu Kaydında 3194 Sayılı Kanunun geçici 16. Maddesi uyarınca düzenlenen yapı kayıt belgesine istinaden yapılmıştır, yapının kat çıkmasının yola 0,03 m2 tecavüzü vardır. Yapının yıkılması veya tecavüzün giderilmesi halinde belirtme kaldırılacaktır.

Takdir Olunan Değer: 4.600.000,00 TL

Artırmaya İştirak İçin

Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı: 460.000,00 TL

Taşınmazın Son İmar Durumu: Dosyasında mevcut; Tuzla Belediye Başkanlığı İmar ve şehircilik Müdürlüğünün 01.12.2025 tarih 349514 sayılı yazılarında; İstanbul İli, Tuzla İlçesi,Merkez(Evliya Çelebi) Mahallesi, 111 ada, 9 numaralı parsel sayılı taşınmaz; 15.10.2012 tasdik tarihli,1/1000 ölçekli İstanbul İli Tuzla ilçesi Evliya Çelebi, Yayla, İstasyon ve Cami Mahalleleri 1. Etap

Uygulama İmar Palanında Emsal:1.60 Hmaks:5 kat yapılanma şartlarında Konut Alanında kalmaktadır.

Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 11:08

Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 11:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 11:08

Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 11:08 3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Tapuda Tuzla - Merkez Mahallesi 111 ada, 9 numaralı parsel üzerindeki Apartmanın 4. katında bulunan 4 bağımsız bölüm numaralı Daire: İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Evliya Çelebi Mahallesi, Kurşunlu Sokak 11 kapı numaralı Apartmanın 4. katında bulunmaktadır. Söz konusu Dairenin bulunduğu Apartman yaklaşık 40 yıl önce betonarme karkas sistemde Bodrum Kat+Zemin Kat+4 normal kat olmak üzere 6 kat olarak inşa edilmiştir. Apartmanda asansör bulunmayıp, katlara merdivenlerden ulaşılmaktadır. Apartmanın dış cepheleri sıvalı boyalıdır. Söz konusu 4 bağımsız bölüm numaralı Daire Apartmanın 4. Normal katında 4 kapı numaralı dairedir. Daire 3+1 planında, yaklaşık 140m2 brüt, 121,44m2 net alana sahip dairenin Isınması doğalgaz kombi sistem iledir. Su ve elektriği bağlı çalışır vaziyettedir. Apartman ve daire vasat işçilik ve malzeme kalitesinde yapılıdır. Belediye ve diğer kamu hizmetlerinden azami derecede faydalanmaktadır. T

apu Sicilindeki Diğer Bilgiler :Tapu Kaydındaki Gibidir T

aşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Tapu Kaydında 3194 Sayılı Kanunun geçici 16. Maddesi uyarınca düzenlenen yapı kayıt belgesine istinaden yapılmıştır, yapının kat çıkmasının yola 0,03 m2 tecavüzü vardır. Yapının yıkılması veya tecavüzün giderilmesi halinde belirtme kaldırılacaktır. T

akdir Olunan Değer: 4.200.000,00 TLA

rtırmaya İştirak İçin A

lınan Teminatın Nev'i ve Miktarı: 420.000,00 TLT

aşınmazın Son İmar Durumu: Dosyasında mevcut; Tuzla Belediye Başkanlığı İmar ve şehircilik Müdürlüğünün 01.12.2025 tarih 349514 sayılı yazılarında; İstanbul İli, Tuzla İlçesi,Merkez(Evliya Çelebi) Mahallesi, 111 ada, 9 numaralı parsel sayılı taşınmaz; 15.10.2012 tasdik tarihli,1/1000 ölçekli İstanbul İli Tuzla ilçesi Evliya Çelebi, Yayla, İstasyon ve Cami Mahalleleri 1. Etap uygulama İmar Palanında Emsal:1.60 Hmaks:5 kat yapılanma şartlarında Konut Alanında kalmaktadır.

Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 12:08

Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 12:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 12:08

Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 12:08 4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Tapuda Tuzla - Merkez Mahallesi 111 ada, 9 numaralı parsel üzerindeki Apartmanın Zemin katında bulunan 5 bağımsız bölüm numaralı Dükkân: İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Evliya Çelebi Mahallesi, Kurşunlu Sokak 11 kapı numaralı Apartmanın Zemin katında bulunmaktadır. Söz konusu Dükkan'ın bulunduğu Apartman yaklaşık 40 yıl önce betonarme karkas sistemde Bodrum Kat+Zemin Kat+4 normal kat olmak üzere 6 kat olarak inşa edilmiştir. Apartmanda asansör bulunmayıp, katlara merdivenlerden ulaşılmaktadır. Apartmanın dış cepheleri sıvalı boyalıdır. Söz konusu 5 bağımsız bölüm numaralı Dükkân apartmanın Zemin Katında Doğukan Sokaktan bakıldığında sol taraftaki dükkândır. Dükkânın dış giriş kapısı demir doğrama cam giydirme kapı olup, iç mekânda; Bir çalışma odası, mutfak ve tuvalet bulunmaktadır. Dükkân yaklaşık olarak 90m2 brüt, 76,50m2 net alana sahiptir Pencereler demir doğrama cam kaplı, demir kepenklidir. T

akdir Olunan Değer: 7.000.000,00 TLA

rtırmaya İştirak İçin A

lınan Teminatın Nev'i ve Miktarı: 700.000,00 TLT

aşınmazın Son İmar Durumu: Dosyasında mevcut; Tuzla Belediye Başkanlığı İmar ve şehircilik Müdürlüğünün 01.12.2025 tarih 349514 sayılı yazılarında; İstanbul İli, Tuzla İlçesi,Merkez(Evliya Çelebi) Mahallesi, 111 ada, 9 numaralı parsel sayılı taşınmaz; 15.10.2012 tasdik tarihli,1/1000 ölçekli İstanbul İli Tuzla ilçesi Evliya Çelebi, Yayla, İstasyon ve Cami Mahalleleri 1. Etap uygulama İmar Palanında Emsal:1.60 Hmaks:5 kat yapılanma şartlarında Konut Alanında kalmaktadır.

Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 13:32

Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 13:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 13:32

Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 13:32 5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Tapuda Tuzla - Merkez Mahallesi 111 ada, 9 numaralı parsel üzerindeki Apartmanın Zemin katında bulunan 6 bağımsız bölüm numaralı Dükkân: İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Evliya Çelebi Mahallesi, Kurşunlu Sokak 11 kapı numaralı Apartmanın zemin katında bulunmaktadır. Söz konusu Dükkânın bulunduğu Apartman yaklaşık 40 yıl önce betonarme karkas sistemde Bodrum Kat+Zemin Kat+4 normal kat olmak üzere 6 kat olarak inşa edilmiştir Apartmanda asansör bulunmayıp, katlara merdivenlerden ulaşılmaktadır. Apartmanın dış cepheleri sıvalı boyalıdır. Söz konusu 6 bağımsız bölüm numaralı Dükkân Apartmanın Zemin katında Doğukan Sokaktan bakıldığında sağ tarafta binaya bitişik olarak yapılmış üstü teras olan dükkândır.Dükkân Yaklaşık olarak 50m2 brüt, 46,21m2 net alana sahiptir. Dükkânın dış giriş kapısı demir doğrama kapı olup, iç mekânda; yerler parça mozaik kaplı, duvarları sıva üzeri badanadır. T

apu Sicilindeki Diğer Bilgiler :Tapu Kaydındaki Gibidir T

aşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Tapu Kaydında 3194 Sayılı Kanunun geçici 16. Maddesi uyarınca düzenlenen yapı kayıt belgesine istinaden yapılmıştır, yapının kat çıkmasının yola 0,03 m2 tecavüzü vardır. Yapının yıkılması veya tecavüzün giderilmesi halinde belirtme kaldırılacaktır. T

akdir Olunan Değer: 3.000.000,00 TLA

rtırmaya İştirak İçin A

lınan Teminatın Nev'i ve Miktarı: 300.000,00 TLT

aşınmazın Son İmar Durumu: Dosyasında mevcut; Tuzla Belediye Başkanlığı İmar ve şehircilik Müdürlüğünün 01.12.2025 tarih 349514 sayılı yazılarında; İstanbul İli, Tuzla İlçesi,Merkez(Evliya Çelebi) Mahallesi, 111 ada, 9 numaralı parsel sayılı taşınmaz; 15.10.2012 tasdik tarihli,1/1000 ölçekli İstanbul İli Tuzla ilçesi Evliya Çelebi, Yayla, İstasyon ve Cami Mahalleleri 1. Etap Uygulama İmar Palanında Emsal:1.60 Hmaks:5 kat yapılanma şartlarında Konut Alanında kalmaktadır.

Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 14:32

Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 14:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 14:32

Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 14:32