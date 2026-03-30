ÇİFTELER ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ÇİFTELER ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2018/58 Esas

DAVALI: ENBİYA SAĞLIK- T.C:244*****098

Mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce yenileme tensip tutanağı ve yenileme dilekçesinin belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir şekilde davetiye çıkarılmış olup, adresinden ayrıldığı gerekçesiyle yenileme tensip zaptının, yenileme dilekçesinin ve son duruşma zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememiz dosyasında 24/10/2025 tarihli celsede HMK 150 gereğince yenileninceye kadar 2. Kez işlemden kaldırılmasına karar verilmiş olup davacı vekilinin 27/10/2025 tarihli dilekçesi ile yenileme talebinde bulunduğu anlaşılmakla davanın kaldığı yerden devamına karar verildiği, 03/02/2026 tarihli duruşmada ise; davacının mevcut durumu gözetilerek mahkememizin 8 nolu celsenin 1 nolu ara kararından dönülmesine, davacının bulunduğu adresi itibariyle görevli Asliye Hukuk Mahkemesine talimat yazılarak, davacının kolluk marifetiyle bulunduğu yere en yakın üniversite hastanesinin psikiyatri bölümüne sevki sağlanmak ve muayenesi yaptırılmak suretiyle davacının dava konusu taşınmazın devir tarihi olan 01/11/2005 tarihinde fiil ehliyetine haiz olup olmadığı hakkında rapor düzenlenmesinin istenilmesine, davacının şizofreni rahatsızlığı bulunduğunun ve sevkinin kolluk marifetiyle adli yardım ödeneğinden karşılanması gerektiği hususunun talimat mahkemesine bildirilmesine karar verilmiş olup, yenileme dilekçesi, yenileme tensip zaptı ve son duruşma zaptının tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Duruşma yeri : Çifteler Adliyesi Duruşma SalonuÇifteler/Eskişehir

Duruşma gün ve saati: 12/05/2026 günü saat 13:40

Basın No: ILN02433546

#ilan.gov.tr