ANKARA 13. ASLİYE TİC. MAHKEMESİ

T.C ANKARA13. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/727

Davalı Mda Metal Sanayi Nakliye İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi : Sancak Mah. 509 Sok. No:2/7Çankaya/ANKARA Mahkememizin 2022/727 esas sayılı dosyasında dava Tasfiye Halinde S.S. Özinci Konut Yapı Kooperatifi tarafından davalılar Mda Metal Sanayi Nakliye İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi ve Metin Aras Otomotiv Gıda İnşaat Taahhüt Nak. Hay. San. Tic. Ltd.şti hakkında açılan davada tebligat yapılamayan davalı davalı Mda Metal Sanayi Nakliye İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi'ne ilanen tebligat yapılacağından bilirkişiler Senem Karakaş Danacıoğlu, Cemil Sütbaş ve Erhan Bulut tarafından düzenlenmiş olan 11.03.2026 tarihli raporun sonuç bölümünde "taraflar arasındaki kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca davacıya isabet eden bağımsız bölümlerin 17.03.2014 tarihinden dava tarihine kadar işlemiş kira tazminatı 7.267.629,11 TL olarak hesaplandığı" ifade edilmiş olup bu rapora karşı HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu tarafınıza ilanen tebliğ olunur. 13.03.2026

Basın No: ILN02432615

