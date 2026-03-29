T.C.SİLİFKE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU



2025/16 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/16 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin ili, Silifke İlçesi, İmambekirli Mahallesi, 116 ada 4 parsel tapu kütüğü kaydı itibari ile niteliği "Zeytin Bahçesi" olup 6893,56 m2 yüz ölçümlü parseldir. Asfalt yola cepheli, İmambekirli Mahalle merkezine kuş uçuşu yaklaşık 1100 metre, Silifke İlçe merkezine kuş uçuşu yaklaşık 26 km mesafededir. Taşınmaz zemininde farklı yaşlarda zeytin, erik, incir ve nar ağaçları olduğu görülmüştür. Fen bilirkişi raporu ekindeki krokide A harfi ve sarı renkle boyalı olarak gösterilen havuzun yüz ölçümü 82,48m2 dir. Parsel içerisinde bulunan ve fen bilirkişi raporu ekindeki krokide B harfi ve sarı renkle boyalı olarak gösterilen yapının yüz ölçümü 22,38 m2 dir.Parsel içerisinde bulunan ve fen bilirkişi raporu ekindeki krokide C harfi ve sarı renkle boyalı olarak gösterilen yapının yüz ölçümü 3,24 m2 dir.

İmar Durumu: Parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı sınırları dışında olduğu, 1/ 100000 Ölçekli Mersin Adana Çevre Düzeni Planı Plan Hükümlerine tabi olduğu, yerleşik alan sınırları dışında olduğundan 5403 sayılı yasa kapsamında değerlendirilebileceği belirtilmiştir.

Kıymeti : 4.888.810,80 TL

KDV Oranı : %10



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 10:47

Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 10:47 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 10:47

Bitiş Tarih ve Saati : 01/06/2026 - 10:47

18/03/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

