T.C.KARASU İCRA DAİRESİ

2025/996 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/996 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İl, Karasu İlçe, PARALI Mahalle/Köy, 111 Ada, 6 Parsel, Parselin üzerinde bakımları yapılmış yetişkin fındık ocaklarının bulunduğu görülmüştür. Kumlu tınlı toprak yapısına sahip verim seviyesi orta olan bölgededir. İnce bünyeli, kuru tarım arazilerdendir. Bölgede yağışın düzenli olması ve yıllık yağış miktarının 700-800 mm. olması, don ve benzeri olayların çok nadir görünmesi ve arazi durumu yöre ortalamasında ürün alımına imkân sağlamaktadır. Geometrik olarak yamuk formundadır. Parsele ulaşım kadastral toprak yol üzerinden sağlanmaktadır. Kuşuçuşu mesafe olarak parsel, Paralı Merkez Mahallesi camisinin 1350 metre güney doğusunda, Karasu Akçakoca yolunun 12,0 km güneyinde kalmaktadır. Çevresinde fındık tarlaları ve tarım arazileri bulunmaktadır. Eğimli arazide yer almaktadır.Arazinin değer tespitinde emsal karşılaştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde mevcut pazar bilgilerinden yararlanılmış, bölgede değerleme tarihine yakın zamanda satışa çıkarılmış benzer gayrimenkullerin konum, büyüklük, fiziksel özellik ve imar durumları dikkate alınarak değeri etkileyebilecek kriterler çerçevesinde fiyat ayarlanması yapılmış ve söz konusu parseller için metrekare birim fiyatı belirlenmiştir. Ayrıca internet üzerinden bölgedeki gayrimenkul ve emlak pazarı incelendikten sonra birim değerlere takdirlerimizi de katarak piyasa değeri oluşturulmuştur. Tarlanın birim m2 fiyatının değeri belirlenmiştir.

Adresi : Sakarya İli Karasu İlçesi Paralı Mh. 111 Ada 6 Parsel Karasu / SAKARYA

Yüzölçümü : 12.528,50 m2

Arsa Payı :

İmar Durumu: İnşaat tarzı Bahse konu taşınmazın bulunduğu alanın imar durumu ile ilgili olarak Fen Bilirkişisinden edinilen bilgiye göre, 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında Orman Alanında kaldığı belirtilmiştir.

Kıymeti : 5.011.400,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 12:18

Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 12:18 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/05/2026 - 12:18

Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2026 - 12:18

26/03/2026 ,(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02433900

