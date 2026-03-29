T.C. URLA İCRA DAİRESİ



2025/528 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/528 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İzmir İli – Urla İlçesi, Kuşçular Mahallesi, Gürzeytinlik Mevkii, 181 ada 17 parsel sayılı, 4.583,30 m2 alanlı "Bağ" nitelikli ana gayrimenkul, TAM hisse ile tapuda borçlu adına kayıtlıdır. Tapu kaydının Beyanlar hanesinde 04.04.2005 tarih ve 1695 yev. No. İle "Bu taşınmaz 16.02.2005 GÜN ve 4070 sayılı kanuna göre satılmıştır. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün izni olmadan 10(on) yıl süre ile tarım dışı amaçla kullanılamaz. Bu süre dışında sonunda tarım dışı amaçla kullanılması Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından alınacak izne tabidir." İbaresi bulunmaktadır.

Adresi: Kuşçular Mahallesi Gürzeytinlik Mevkii 181 Ada 17 Parsel Urla / İZMİR

Yüzölçümü: 4.583,30 m2

İmar Durumu: İzmir İli, Urla İlçesi, Kuşçular Mahallesi, 181 ada 17 no'lu parseli, sit alanları,1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının ve1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının dışında kalmaktadır.İzmir Büyükşehir Bütünü 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında ve İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Kırsal Yerleşme Alanı olarak tanımlı alanda kalmaktadır. Parsel köy yerleşik alan sınırı içinde kalmaktadır. Söz konusu taşınmazın kamu eline geçmiş bir yola cephesinin bulunması ve parsele ulaşımın sağlanması kaydıyla, ilgili plan notlarına göre Köy yerleşik alan sınırı içerisinde kalan alanlarda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılıncaya kadar inşaat emsali 0,50'den iki katlı, toplam inşaat alanı 250 m2'yi geçmeyen konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar yapılabileceği, ancak konut, tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapılar ve bunların lüzumlu müştemilat binaları dışında birden fazla yapı yapılamayacağı ve bir yapıda birden fazla bağımsız bölüm yapılabileceği belirtilmiştir.

Kıymeti: 45.833.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: DOSYASINDADIR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 13:41

Bitiş Tarih ve Saati : 01/06/2026 - 13:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/06/2026 - 13:41

Bitiş Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 13:41

2 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri: İzmir İli – Urla İlçesi, Kuşçular Mahallesi, 328 ada 1 parsel sayılı, 4.428,44 m2 alanlı "Zeytin Ağaçlı Tarla" nitelikli ana gayrimenkul, TAM hisse ile tapuda BORÇLU adına kayıtlıdır.

*Kıymet takdiri istenilen taşınmaz: İzmir İli Urla İlçesi, Kuşçular Mahallesi, 8037/1 Sokak üzerinde bulunan içi boş arazi nitelikli bir taşınmazdır.Kuşçular Mahallesi 8037/1 Sokak üzerinde bulunan içi boş arazi vasfında olduğu görülmüştür. Taşınmazın, belediye hizmetlerinden yararlandığı tespit edilmiştir. Taşınmaz Kuşçular Caddesine 220 metre mesafede, Kuşçular Köy merkezine 2.000 metre, Urla merkeze 5,00 km mesafededir. Zemini düzdür. Üzeri sürülüdür.Taşınmazın Kuşçular Mahallesi 8037/1 Sokak üzerinde bulunan içi boş arazi vasfında olduğu görülmüştür.

Adresi: Kuşçular Mahallesi 328 Ada 1 Parsel Urla / İZMİR

Yüzölçümü: 4.428,44 m2

İmar Durumu: İzmir İli, Urla İlçesi, Kuşçular Mahallesi, 328 ada 1 no'lu parseli, sit alanları,1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının ve1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının dışında kalmaktadır.İzmir Büyükşehir Bütünü 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında ve İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Kırsal Yerleşme Alanı olarak tanımlı alanda kalmaktadır. Parsel köy yerleşik alan sınırı içinde kalmaktadır. Söz konusu taşınmazın kamu eline geçmiş bir yola cephesinin bulunması ve parsele ulaşımın sağlanması kaydıyla, ilgili plan notlarına göre Köy yerleşik alan sınırı içerisinde kalan alanlarda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılıncaya kadar inşaat emsali 0,50'den iki katlı, toplam inşaat alanı 250 m2'yi geçmeyen konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar yapılabileceği, ancak konut, tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapılar ve bunların lüzumlu müştemilat binaları dışında birden fazla yapı yapılamayacağı ve bir yapıda birden fazla bağımsız bölüm yapılabileceği belirtilmiştir.

Kıymeti: 44.284.400,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: DOSYASINDADIR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 14:41

Bitiş Tarih ve Saati : 01/06/2026 - 14:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/06/2026 - 14:41

Bitiş Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 14:41

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İzmir İli – Urla İlçesi, Kuşçular Mahallesi, 329 ada 1 parsel sayılı, 1.588,56 m2 alanlı "Zeytin Ağaçlı Tarla" nitelikli ana gayrimenkul, TAM hisse ile tapuda Borçlu adına kayıtlıdır. İzmir İli Urla İlçesi, Kuşçular Mahallesi, Kuşçular Caddesi üzerinde bulunan içi boş arazi nitelikli bir taşınmazdır

Adresi: Kuşçular Mahallesi 329 Ada 1 Parsel Urla / İZMİR

Yüzölçümü: 1.588,56 m2

İmar Durumu: İzmir İli, Urla İlçesi, Kuşçular Mahallesi, 329 ada 1 no'lu parseli, sit alanları,1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının ve1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının dışında kalmaktadır.İzmir Büyükşehir Bütünü 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında ve İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Kırsal Yerleşme Alanı olarak tanımlı alanda kalmaktadır. Parsel köy yerleşik alan sınırı içinde kalmaktadır. Söz konusu taşınmazın kamu eline geçmiş bir yola cephesinin bulunması ve parsele ulaşımın sağlanması kaydıyla, ilgili plan notlarına göre Köy yerleşik alan sınırı içerisinde kalan alanlarda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılıncaya kadar inşaat emsali 0,50'den iki katlı, toplam inşaat alanı 250 m2'yi geçmeyen konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar yapılabileceği, ancak konut, tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapılar ve bunların lüzumlu müştemilat binaları dışında birden fazla yapı yapılamayacağı ve bir yapıda birden fazla bağımsız bölüm yapılabileceği belirtilmiştir.

Kıymeti: 31.771.200,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Dosyasındadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/05/2026 - 10:27

Bitiş Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 10:27 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/06/2026 - 10:27

Bitiş Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 10:27

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İzmir İli – Urla İlçesi, Kuşçular Mahallesi, 181 ada 25 parsel sayılı, 2.000,81 m2 alanlı "Zeytin Ağaçlı Tarla" nitelikli ana gayrimenkul, TAM hisse ile tapuda borçlu adına kayıtlıdır.

İzmir İli Urla İlçesi, Kuşçular Mahallesi, Kuşçular Caddesi üzerinde bulunan içi boş arazi nitelikli bir taşınmazdır.

Adresi: Kuşçular Mahallesi 181 Ada 25 Parsel Urla / İZMİR

Yüzölçümü: 2.000,81 m2

İmar Durumu: İzmir İli, Urla İlçesi, Kuşçular Mahallesi, 181 ada 25 no'lu parseli, sit alanları,1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının ve1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının dışında kalmaktadır.İzmir Büyükşehir Bütünü 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında ve İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Kırsal Yerleşme Alanı olarak tanımlı alanda kalmaktadır. Parsel köy yerleşik alan sınırı içinde kalmaktadır. Söz konusu taşınmazın kamu eline geçmiş bir yola cephesinin bulunması ve parsele ulaşımın sağlanması kaydıyla, ilgili plan notlarına göre Köy yerleşik alan sınırı içerisinde kalan alanlarda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılıncaya kadar inşaat emsali 0,50'den iki katlı, toplam inşaat alanı 250 m2'yi geçmeyen konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar yapılabileceği, ancak konut, tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapılar ve bunların lüzumlu müştemilat binaları dışında birden fazla yapı yapılamayacağı ve bir yapıda birden fazla bağımsız bölüm yapılabileceği belirtilmiştir.

Kıymeti: 35.014.175,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: DOSYASINDADIR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/05/2026 - 11:27

Bitiş Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 11:27 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/06/2026 - 11:27

Bitiş Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 11:27

(İİK m.114 ve m.126)

