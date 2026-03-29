T.C. ÖDEMİŞ İCRA DAİRESİ



2025/898 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/898 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Ödemiş İlçe, Seyrekli mahallesi, Köy Civarı Mevkii, 1015 Parsel, 8.842,02 m² Çelik Konstrüksiyon Hayvan Damı . Fiilen dam ve tarla olarak kullanılmaktadır. Taban arazisi olup alüvyon topraklıdır. Organik maddeleri orta, killi-kumlu toprak yapısında, derinliği iyi, arazi kullanım kabiliyeti açısından I. Sınıf tarım arazisidir. Zemini düzdür. Taşınmaz üzerinde büyükbaş hayvan damı, sağımhane ve ağıl bulunmaktadır. Hayvan Damı çelik profilden inşa edilmiştir. Alanı 1.750,00 m² dir.Borçlu hissesi tamdır.

Adresi : Seyrekli Mah.Ödemiş / İZMİR

Yüzölçümü : 8.842,02 m²

İmar Durumu : Tarım ve sulama alanı içerisindedir

Kıymeti : 7.752.250,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: **T.C.Ziraat Bankası A.Ş. Nin 3.000.000,00 TL lik ipoteği bulunmaktadır** Metin Kocabıyık lehine 2 yıl icar 07.06.1995 Y.4189**2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 7.maddesine göre belirtme (Devlet Su İşl.Gen.Müd)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 10:15

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 10:15

Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:15

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

