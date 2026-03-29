T.C. İSTANBUL 51. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO: 2025/228 Esas

KARAR NO: 2025/172 Karar

Hakaret, Birden Fazla Kişi İle Tehdit suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/12/2025 tarihli ilamı ile gerçekleşen davada sanık MURAT KILIÇ hakkında Mahkumiyet kararı verilmiş olup, sanık MURAT KILIÇ'a(Osman ve Emine oğlu, 18/08/1986 Kadirli doğumlu) gerekçeli karartebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 2 (iki) hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır CezaMahkemesinde itiraz yolu açık olduğu, belirtilen sürede itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 26/03/2026

Basın No: ILN02433874

