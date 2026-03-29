T.C. İSTANBUL 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı: E.26027622-2019/541-Ceza Dava Dosyası

Konu:

İLAN

MÜŞTEKİ: CHEN MINGHONG: Chen Oınhua ve Zhu Lıyıng oğlu, 1986 SHANGHAI doğumlu, Çin vatandaşı, ROOM 201 NO:10 LANE GUO JİN ROAD SHANGHAİ CHİNA adresinde oturur.

Başkasına ait banka veya kredi kartını kullanmak ve Güveni kötüye kullanmak suçlarından sanık EMRE SEVİNÇHAN hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonunda;

Mahkememizin 04/04/2024 tarih ve 2019/541 Esas, 2024/267 Karar sayılı kararı ile sanık EMRE SEVİNÇHAN hakkında Başkasına ait banka veya kredi kartını kullanmak ve Güveni kötüye kullanmak suçundan TCK. 245/1 maddesi gereğince 2 Yıl 6 Ay Hapis ve 160 TL Adli para cezası ve Güveni kötüye kullanma suçundan TCK. 155/1 maddesi gereğince 5 Ay Hapis ve 160 TL Adli para ezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, verilen karar sanık EMRE SEVİNÇHAN tarafından 13/05/2024 tarihli dilekçesi ile İstinaf edilmiştir.

Dava dosyasında müşteki CHEN MINGHONG'a tüm araştırmalara rağmen tebligat yapılamamıştır.

Bu nedenle İlanen tebligatına karar verilmiştir.

İlan tarihinden itibaren 15 günlük kesin süre içerisinde mahkememize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde İSTİNAF yoluna başvurulabileceği, aksi takdirde ilamın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 26.03.2026

