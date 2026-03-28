T.C.ERBAA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/1 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın Giderilmesi davasından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tokat ili Erbaa ilçesi Karayaka Beldesi Kışla Mevkii, 2751 parsel tapuda tarla olarak kayıtlı olup 16.950 m2'dir. Taşınmazın hali hazırda tek parça halinde toprak işlemesinin yapıldığı tespit edilmiş olup, tarımsal üretim amaçlı olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz içerisinde zemin değerini etkileyecek depo ve ahırlar ile farklı yaşlarda ağaçlar bulunmaktadır. Taşınmaz %2-3 meyilli killi-tınlı toprak bünyesine sahip ince yapılı, iyi profilli, organik maddece iyi, su tutma kapasitesi iyi, infiltrasyon hızı normal taşsız, tuzluluk, alkalilik ve drenaj problemi olmayan sulu tarım arazisidir. Taşınmaz kasaba merkezine kuş uçuşu 4,20 km. Karayaka uygulama imar planı sınırına 3,15 km, ilçe merkezine (Kaymakamlık) 3,90 km mesafededir. Parsel üzerinde tek katlı yığma depo bulunmakta olup inşaata esas toplam alanı 11,42 m2'dir. Yapı yığma sistem ile imal edilmiştir. Yapı dış cephesi kısmen sıvasız ve boyasızdır. Yapı kapısı ahır içinden ahşap doğramadır. Yapının penceresi yoktur. Çatısı marsilya tipi kiremit ile örtülmüştür. Isıtma sistemi, ısı ve ses yalıtımı, elektrik tesisatı, pis ve temiz su tesisatları mevcut değildir. Parsel üzerinde tek katlı yığma depo bulunmakta olup deponun inşaata esas toplam alanı 22,26 m2'dir. Yapı yığma sistem ile imal edilmiştir. Yapı dış cephesi sıvasız ve boyasızdır. Yapı kapısı ahşap doğramadır. Yapının penceresi mevcut değildir. Çatısı ondüline cinsi malzeme ile örtülmüştür. Isıtma sistemi, ısı ve ses yalıtımı, elektrik tesisatı, pis ve temiz su tesisatları mevcut değildir. Parsel üzerinde tek katlı yığma ahır bulunmakta olup ahırın inşaata esas toplam alanı 160,02 m2'dir. Yapı yığma sistem ile imal edilmiştir. Yapı dış cephesi kısmen sıvasız ve boyasızdır. Yapı kapısı demir doğramadır. Yapının pencereleri PVC plastik doğramadandır. Çatısı marsilya tipi kiremit ile örtülmüştür. Isıtma sistemi, ısı ve ses yalıtımı, elektrik tesisatı, pis ve temiz su tesisatları mevcut değildir. Parsel üzerinde tek katlı yığma ahır bulunmakta olup inşaata esas toplam alanı 225,64 m2'dir. Yapı yığma sistem ile imal edilmiştir. Yapı dış cephesi kısmen sıvasız ve boyasızdır. Yapı kapısı demir doğramadır. Yapının pencereleri mevcut değildir. Çatısı marsilya tipi kiremit ile örtülmüştür. Isıtma sistemi, ısı ve ses yalıtımı mevcut olmayıp, elektrik tesisatı, pis ve temiz su tesisatları mevcuttur. Parsel üzerinde tek katlı çelik kuruluk bulunmakta olup kuruluğun inşaata esas toplam alanı 272,43 m2'dir. Yapı çelik sistem ile imal edilmiştir. Çatısı oluklu sac malzeme ile örtülmüştür. Isıtma sistemi, ısı ve ses yalıtımı, elektrik tesisatı, pis ve temiz su tesisatları mevcut değildir. Parsel üzerinde tek katlı çelik/yığma padok bulunmakta olup, padoğun inşaata esas toplam alanı 578,29 m2'dir. Yapı çelik ve yığma sistem ile imal edilmiştir. Çatısı oluklu sac malzeme ile örtülmüştür. Isıtma sistemi, ısı ve ses yalıtımı, elektrik tesisatı, pis ve temiz su tesisatları mevcut değildir.

Kıymeti : 17.818.163,89 TL

KDV Oranı : %20

Damga Vergisi:%05,69

Kaydındaki Şerhler: Diğer (Konusu: "Parsel Büyük ova Koruma alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretimi amacı dışında kullanılamaz")

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 10:54

Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 10:54 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/05/2026 - 10:54

Bitiş Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 10:54

16/03/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

