T.C. MUDANYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

Esas No : 2025/169

İLGİLİ: Bursa ili, Mudanya İlçesi, Halilbey Mahallesinde yer alan 121 ada 67parsel sayılı taşınmazın ortaklığın giderilmesi davası sonucu satışından kendilerine pay düşen "Ahmet, Emine ve Penbe" isimli kişiler.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kayyımlık Bürosu Başkanlığı arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasında hakkında gaiplik kararı istenilen Bursa ili, Mudanya İlçesi, Halilbey Mahallesinde yer alan 121 ada 67parsel sayılı taşınmazın ortaklığın giderilmesi davası sonucu satışından kendilerine pay düşen "AHMET, EMİNE ve PENBE" isimli şahısları tanıyan bilen olup olmadığı, ölü yada sağ olduğu hakkında bilgisi olanlar ve nerede olduğunu bilenler var ise ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememiz dosyasına başvurmaları, mahkememize müracaat edilmediği takdirde adı geçen şahıslar hakkında Türk Medeni Kanunu'nun 588/1 maddesi uyarınca gaiplik kararı verileceği hususu İLANEN TEBLİĞ olunur.

22/10/2026 Günü saat: 09.40 'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK 139. ve 147. maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.

