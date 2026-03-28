T.C. MİLAS SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU 2025/75 SATIŞ

TAŞINMAZIN İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilen taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/75 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Muğla İl, Milas İlçe, Boğaziçi Mahalle 2652 Parsel, Taşınmaz arsa niteliğinde.

Yüzölçümü : 265,07 m2

İmar Durumu : Satış ilanında mevcuttur.

Kıymeti : 5.831.540,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 10:55

Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 10:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/06/2026 - 10:55

Bitiş Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 10:55

E-imzalıdır. 21/03/2026

