T.C. MİLAS SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU 2025/75 SATIŞ
TAŞINMAZIN İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilen taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/75 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Taşınmazın Özellikleri : Muğla İl, Milas İlçe, Boğaziçi Mahalle 2652 Parsel, Taşınmaz arsa niteliğinde.
Yüzölçümü : 265,07 m2
İmar Durumu : Satış ilanında mevcuttur.
Kıymeti : 5.831.540,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 10:55
Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 10:55
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/06/2026 - 10:55
Bitiş Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 10:55
E-imzalıdır. 21/03/2026
