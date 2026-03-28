T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2024/16879 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

**** HİSSELİ SATIŞ****

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/16879 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, KÜÇÜKÇEKMECE Mahalle/Köy, YENİMAHALLE Mevkii, - Ada, 9603 Parsel, 4.Kat 25 Nolu Bağımsız Bölüm

Tapu Kaydı

Dosyasında mevcut 23.10.2024 tarihli tapu kayıt örneğine göre; İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Küçükçekmece Mahallesi, 553,68 m2 yüzölçümlü, 9603 parsel sayılı, kat mülkiyetli, "SEKİZ KATLI BETONARME MESKEN VE ARSASI" nitelikli ana taşınmazda 360/13950 arsa paylı, 4 kat 25 bağımsız bölüm numaralı DAİRE Nitelikli taşınmazın 17/20 hissesi M…. A….. adına, 3/20 hissesi S…. A…. Adına kayıtlıdır. Tapu kaydında dosya haczi ve çeşitli takyidatlar mevcuttur. Takyidatların detayı dosyasındaki gibidir.

İmar Durumu

Küçükçekmece Belediye Başkanlığının E-33067842-622.02[115.02.01]-571722 sayılı yazısında; Konu parserlin "15.12.2006, 26.02.2018, 22.03.2021, 26.05.2022 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Küçükçekmece Merkez Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notları, plan notlarının 1.21 maddesindeki hükümlere haiz, İkiz Nizam 6 kat (İ-6), Konut Alanında kalmaktadır. Havamania

kriterlerinden dolayı maksimum bina yüksekliği ve kat adedi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce tespit edilecek RS kotuna göre belirlenecektir.." Denilmiştir.

Hududu ve Sahası

Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde mübrez tapu kaydı ve çapı arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir

Taşınmazın Durumu

Satışa konu taşınmaz; Cennet Mahallesi, Beyazıt Sokak, Bina No:32 Daire No:25 Küçükçekmece/İSTANBUL adresinde yer almaktadır. Taşınmazın konumlu olduğu 553,68 m2 yüzölçümlü 9603 parsel üzerinde kat mülkiyetli bodrum, zemin, 5 normal kat + çatı katlı bina vardır. Binanın tamamında toplam 33 adet mesken vardır. Binada Asansör ve kısıtlı araç park edilebilecek otopark mevcuttur. Doğalgaz elektrik ve su tesisatı vardır. Dış cephesi yalıtımlı ve boyalıdır. Bina girişi, merdiven kovası zeminleri mermer kaplı, duvarları plastik boyalıdır. Giriş kapısı ahşap kaplama çelik kapıdır. Bina ikiz nizam yapı düzeninde, betonarme karkas yapı tarzında 1. Sınıf yapı malzemeleri ile imal edilmiştir. Projesine gore salon, 2 oda, mutfak, balkon, banyo-wc, antre hacimlerinden oluşmakta olup Net ~64 m2, brut ~73m2 kullanım alanine sahiptir. İç mekan özelliği olarak salon ve oda zeminleri parke döşeli, antre, mutfak ve ıslak hacimler seramik döşelidir. Duvarlar mutfak ve ıslak hacimlerde seramik kaplı, diğer bölümlerde plastic boyalıdır. Mutfakta mdf kaplı dolaplar ve granit tezgah vardır. Banyoda duş kabini, klozet ve lavabo vardır. İç kapılar ahşap, dış kapı çelik kapıdır. Pencereler PCV malzemeden imaldir. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, civarın talep gören iskana elverişli konut alanında yer almaktadır.

Yüzölçümü : 64 m2

Arsa Payı : 360/13950

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 825.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 12:19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 20/05/2026 - 12:19 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 12:19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 12:19

23/03/2026 (İİK m.114 ve m.126)*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02430688

#ilan.gov.tr