T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/14 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/14 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

ZEMİN KAT 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Fatih Mahallesi, 1444 Ada 21 Parselde kayıtlı A ve B Bloklu Kargir Apartman ana taşınmaz nitelikli taşınmazdan,kat mülkiyetli, 34/384 arsa paylı, A Blok Zemin Kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken nitelikli taşınmaz satışa çıkarılmıştır. A Blok, 1 no.lu bağımsız bölüm mesken, onaylı mimari projesinde, binanın zemin katında, net:56 m²alanda, oda, salon, mutfak, hol, banyo, wc hacimlerinden ibarettir. Binanın, Turan Emeksiz Sokağına bakan cephesi, ön cephe olarak kabul edildiğinde, konu taşınmaz, binanın ön cephesinden, doğuya, binanın arka cephesinden, batıya, binanın sol yan cephesinden, güneye olmak üzere, 3 cephelidir.Bahçe kullanımı mevcuttur. Zemin katındaki 1 no.lu bağımsız bölüm mesken pencereleri, dışarıdan demir korkulukla korumalıdır.

Adresi : Fatih Mahallesi, Turan Emeksiz Sokak, A Blok, Dış Kapı No:10İç Kapı No:1 Küçükçekmece / İSTANBUL

Arsa Payı : 34/384

İmar Durumu : Dosyada bulunan Küçükçekmece Belediye Başkanlığı, Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 03.10.2024 tarih veE-47604013-622.02-542651 sayılı e-imzalı yazısında;" Küçükçekmece, Fatih Mah. 1444 ada 21 sayılı parseli de kapsayan alan; E-5 karayolunun güneyinde Küçükçekmece İç Dış Kumsal Doğal Sit Alanındayer almakta olup söz konusu parselin bulunduğu İç Dış Kumsal Doğal Sit Alanına ait onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmamaktadır. Küçükçekmece,Fatih Mah. 1444ada21sayılıparselidekapsayanalan,08.09.2012 tarihve28405 sayılı Resmi Gazete'deyayınlanarakyürürlüğegiren2012/3573sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 15.11.2012 tarih ve 17687 sayılı ve ayrıca, 12.12.2012 tarih ve 19003 sayılı Makam Oluru ile Rezerv Yapı Alanı ilan edilmiş olup, Rezerv Yapı Alanlarında her tür ve ölçekte imar planlarını yapma, yaptırma ve onaylanması yetkisi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na aittir. 24/01/2020 tarih ve 91023475-250-7783 sayılı İstanbul Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün yazısı ile; Avcılar ve Küçükçekmece İlçeleri, İç ve Dış Kumsal Mevkii Doğal Sit Alanının koruma statüsünün "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edilmesini içeren ilgi (c) yazı ekindeki ilgi (ç) Komisyon Kararının 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109/2. maddesine göre 10.10.2019 tarih ve 237648 sayılı Bakanlık Makamı Olur'u ile onaylandığı hususu tarafımıza bildirilmiş olup 1444 ada 21 sayılı parseli de kapsayan alan Doğal Sit Alanı ve Nitelikli Doğal Koruma Alanı içerisinde yer almaktadır." Denilmektedir.

Kıymeti : 2.300.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. 15.06.2020 tarih 18123 yevmiye sayılı Doğal Sit- Nitelikli Doğal Koruma Alanı şerhi vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 14:10

Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 14:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 14:10

Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 14:10

19/03/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02431002

