T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2025/858 Esas
KARAR NO: 2025/946
Davalı: 1- ALİ DEVECİ T.C.199*****480:
2- DVC GROUP İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Davacı: 3- FATİH ÖZGÜR
Mahkememizden verilen 01/12/2025 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile davanın derdestlik nedeniyle usulden reddine karar verilmiş, davacı vekili tarafından Mahkememiz ilamı istinaf edilmiştir.
Ali DEVECİ'ye ilanen tebliğ olunur.
