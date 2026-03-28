T.C. KAHRAMANMARAŞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2024/159 Esas 05.03.2026

İLAN

03.08.2025 tarihli fen bilirkişisi raporunda davaya konu taşınmazın, Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu ilçesi Küpelikiz Mahallesi Navruz Tepe Mevkinde bulunan fen raporu içerisinde (A) Nolu parselin sınırları Batısı; Kuru dere ve kuru dereden sonra Nedim Çevlik tarafından kullanıldığı söylenen tapusuz taşınmaz, Kuzeyi; Ali Ocar tarafından kullanıldığı belirtilen tapusuz taşınmaz, Doğusu; Kuru dere ve kuru dereden sonra Süzo Hasan Acar tarafından kullanıldığı belirtilen tapusuz taşınmaz, Güneyi; Dava dilekçesinde belirtilen diğer davacı Mehmet Ocar tarafından kullanıldığı belirtilen taşınmaz ile çevrilidir. (B) Nolu parselin sınırları Batısı; Kuru dere ve kuru dereden sonra Nedim Çevlik tarafından kullanıldığı söylenen tapusuz taşınmaz, Kuzeyi; Dava dilekçesinde belirtilen diğer davacı İsmail Ocar tarafından kullanıldığı belirtilen taşınmaz, Doğusu; Kuru dere ve kuru dereden sonra Ali Biryar tarafından kullanıldığı belirtilen tapusuz taşınmaz, Güneyi: 157 ada 2 ve 4 nolu parseller bulunduğu belirtilmiştir.

Dava dilekçesinde ekli krokilerde arazi üzerindeki konumları A harfleri ile gösterilen kroki içinde MEHMET OCAR yazılı 2057,86 metrekare yer ile, içinde İsmail Ocar yazılı 1782,42 metrekaresinin kendi adlarına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmişlerdir.

Dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, işbu ilanın son ilan tarihinden itibaren3 ay içinde mahkememizin 2024/159 Esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

