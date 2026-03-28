T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/257 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/257 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri:İstanbul İl, Fatih İlçe, Nev Bahar Mah, 1793 Ada 70 Parsel, 24/240 Arsa Pay/Payda, 147,44 m² Ana Taş. Yüzölçüm, Ana Taş. Nit. Kargir Apartman, Zemin Kat 2 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Depolu Dükkan Olan Taş, Borçluya Ait 1/2 Hissesi.

Adresi: Haseki Sultan Mahallesi, Münifpaşa Sokak, Nuriye Etikan Apartmanı, No:19BFatih / İSTANBUL

Kıymeti: 3.500.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 14:50

18/03/2026 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02431052

#ilan.gov.tr