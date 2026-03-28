T.C. GAZİOSMANPAŞA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin 10/02/2026 tarih, 2021/484 esas 2026/84 karar sayılı kararla neticeten;

1-Sanık İmran Batt hakkında her ne kadar 5237 sayılı TCK'nın 106/2-a maddesinde belirtilen Silahla Tehdit suçundan dolayı cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de; yapılan yargılama ve toplanan delillere göre üzerine atılı suçların sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle 5271 sayılı CMK m.223/2-(e) hükmü uyarınca sanığın BERAATİNE,

2-5271 sayılı CMK'nın 327/1 maddesi gereğince iş bu dava nedeniyle yapılan yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,

Kararın Yunus ve Nesim Bibi oğlu 1988 Pakistan doğumlu Sanık İMRAN BATT'a dosyada mevcut beyan adreslerine tebligat yapılamadığı, Başkaca tebliği mümkün kılan bir adresin mevcut olmadığı anlaşılmakla;

7201 sayılı kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince Mahkememizin 10/02/2026 tarih, 2021/484 esas 2026/84 kararının, Türkiye Geneli 50.000 altı bir gazetede veyerel kategoride yer alan bir internet haber sitesinde İLANINA;

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra, gerekçeli kararın Sanık İMRAN BATT'A TEBLİĞ EDİLMİŞ SAYILACAĞINA,

Hüküm fıkrasının, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 güniçinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle beraat kararı yönünden İstinaf Mahkemesine Mahkemesine itiraz yolu açık olduğu hususu,

İlana ait gazetenin mahkememize gönderilmesine,

İlan ücretinin karar kesinleştikten sonra haksız olan taraftan tahsiline,

Keyfiyet ilan olunur. 23/03/2026

