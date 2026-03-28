T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 20. HUKUK DAİRESİNDEN

ESAS NO : 2024/1148

KARAR NO: 2025/2565

Davacı Arkas Turizm Seyahat Acentası Anonim Şirketi tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu ve Transat France aleyhine açılan Marka ile İlgili YİDK Kararının İptali istemine ilişkin açılan davada, başvuru kapsamında reddedilen emtiaların tamamının davalıya ait önceki tarihli markalar kapsamında yer aldığı, "LOOK TRAVEL" ibaresinden oluşan davaya konu marka ile davacının "LOOKEA VİLLAGE" ve "LOOKEA CLUB" markalarının esaslı unsurlarının "TRAVEL", "VİLLAGE" ve "CLUB" ibarelerinin turizm sektöründe yaygın olarak kullanılması nedeniyle "LOOK" ve "LOOKEA" ibarelerinden oluştuğu, ibarelerin ilk dört harfinin markalarda aynı dizilimle yer almasının tüketiciler nezdinde markaların karıştırılmasına neden olacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı vekili tarafından ilk derece mahkemesi kararının kaldırılması ve davanın kabulüne karar verilmesi talebiyle istinaf talebinde bulunulmuş ise de, Dairemizce ilk derece mahkemesinin davanın reddine dair kararının dosya kapsamı, mevcut delil durumu itibariyle usul ve esas yönünden yasaya uygun olduğu anlaşılmakla istinaf isteği reddedilmiştir.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı kararının davalı TRANSET FRANCE şirketinin resmi kayıtlarda bulunan adresine tebligat yapılamaması ve yeni bir adresininde tespitinin olanaksız bulunması sebebiyle, Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri gereğince Dairemiz kararının ve kararın temyiz edildiğinin kendisine ilanen tebliğine, karar verilmiştir.

Buna göre, 25/12/2025 tarihinde tesis edilen Dairemiz kararının ve davacı vekilinin temyiz dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten itibaren iki hafta içinde temyiz kanun yoluna gidilmezse kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

