T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU



Sayı : 2025/16 Ort. Gid. Satış

İLAN METNİ

Aksaray 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 08/02/2024 tarih ve 2022/2212 Esas, 2024/152 Kararı gereğince satılarak hissedarlar arasındaki ortaklığın giderilmesine karar verilen ve aşağıda bilgiler ile özellikleri yazılı taşınmaza ilişkin satış ilanı içerir;

Hissedar Ahmet AYTEN Tc No: 381............446 Hacı ve Zeynep oğlu 01/02/1953 doğumlu Aksaray ili Merkez Babakonağı Köyü nüfusuna kayıtlı olan ve yurt içi ve yurt dışı adreslerine çıkartılan tebligatların iade gelmesi adreslerine tebligat yapılamamış ve geçerli mernis adresi tespit edilemediğinden, tebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmiştir.

Satış ilanı :

1-Aksaray İli, Merkez İlçesi, Hacıhasanlı mahallesi 1301 ada 47 parsel sayılı taşınmaz toplam 729,20 m2 yüzölçümlü tapu kayıtlarında vasfı arsa olarak kayıtlı parseldir. Taşınmaz düz ve eğimsiz bir topoğrafik yapıya sahip olup, yol kotu seviyesinde kalmaktadır. Bitişik nizam 4 kat Konut-ticari alanında kalmaktadır. Adresi: Aksaray İli, Merkez İlçesi, Hacıhasanlı mahallesi 1301 ada 47 parsel



Yüzölçümü: 729,20 m2, Kıymeti : 20.440.000,00 TL KDV Oranı : %10,

1.Artırma Başlangıç Tarih-Saati : 14/05/2026 - 10:00 1.Artırma Bitiş Tarih ve Saati: 21/05/2026 - 10:00

2.Artırma Başlangıç Tarih-Saati :15/06/2026 - 10:00 2.Artırma Bitiş Tarih ve Saati: 22/06/2026 - 10:00

Satış Yeri: UYAP e-satış sitesi üzerinden elektronik satış ortamından yapılacaktır.

7201 sayılı Tebligat Kanunun 31. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

