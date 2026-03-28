İZMİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO: 2022/586

KARAR NO: 2024/547

Davacılar GÜLAY YALÇINER, İLKAY AZAN, OKRAY BAYRAM aleyhine mahkememizde açılan İpotek (Terkin İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Davacının davasının KABULÜ ile; İzmir ili, Karabağlar ilçesi, Bozyaka Mahallesi30916 ada 2 parselde davacılara ait taşınmaz üzerine Ahmet İzmir lehine tesis edilmiş olan kanuni ipoteğin TERKİNİNE ,

2-Yargılama giderlerinin davalıların kusuru olmadığından davacılar üzerinde bırakılmasına,

3-Harçlar Kanunu gereğince alınması gereken 427,60 TL harçtan 80,70 TL harcın mahsubu ile eksik kalan 346,90TL harcın davacılardan alınarak Hazineye irad kaydına,

Dair verilen karar davacı vekilinin yüzüne karşı, 6100 sayılı HMK.nun 345 maddesi gereğince gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile gerekli harç ve masraflar yatırılmak suretiyle Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere açıkça okunup usulen anlatıldı. 26/12/2024

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 02/03/2026

