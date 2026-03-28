HATAY 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO: 2025/226 Esas

KARAR NO: 2026/37

DAVACI: K.H.

MAĞDUR : MUHAMMED EL ŞAMİL, Ekrem ve Nergis oğlu, 06/04/1992 HAMA doğumlu, TC Kimlik No:99806302074

SUÇ: Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma

SUÇ TARİHİ: 06/02/2023

KARAR TARİHİ: 23/01/2026

KARAR TÜRÜ: Sanık Mehmet TÜRK;Mahkumiyet- 4 Yıl 4 Ay 15 Gün Hapis Cezası

Tebliğin Konusu : Gerekçeli Karar

Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Türkiye Geneli (50.000 Altı) Gazetede ve Genel internet haber sitesinde ilanına, ilan tarihinden iki hafta içerisinde tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek veya mahkememize gönderilmek üzere havale ettirilecek dilekçe ile ya da tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak üzere zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yoluna başvurabileceğiniz, süresinde istinaf edilmemesi halinde hükmün kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.

