BALIKESİR KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Balıkesir İli Altıeylül İlçesi Bereketli Mahallesi 152 ada 19 ve 20 parsellerin, 3402 sayılı yasanın 22/a maddesi uyarınca gerçekleştirilen güncelleme çalışmalarında yapıldığı anlaşılan sınırlandırma, ölçü, tersimat ve hesaplama hatalarının giderilerek aynı zamanda yüzölçümlerinin de 152 ada 19 nolu parselin 58.21m², 20 nolu parselin 540.93m² olarak 3402 sayılı Kadastro Kanunun 41 nci maddesi uyarınca düzeltilmesine karar verilmiştir. Bu hususta taşınmaz mirasçılarından Sadrettin oğlu Bilal DEMİR(TC:13xxxxxxx30)'in tebligat adresi tespit edilemediğinden tebligatın 7201 sayılı yasanın 28'nci maddesine istinaden ilanen yapılmasına karar verilmiş olup, İlgilisinin yapılan düzeltmeye karşı, ilan tarihinden itibaren 30 (otuz) günlük süresi içerisinde Balıkesir(Merkez) Sulh Hukuk Mahkemelerine "Düzeltmenin Kaldırılması" için dava açma hakkının bulunduğu, dava açılmadığı takdirde ise DÜZELTME kararının kesinleşeceği hususu Sadrettin oğlu Bilal DEMİR(TC:13xxxxxxx30)'e İlanen Tebliğ olunur.

Basın No: ILN02432067

