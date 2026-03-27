T.C.TURGUTLU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU



TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA ve BASİT USULDE YAPILDIĞINA DAİR İLAN



DOSYA NO: 2026/14 TEREKE

36556937576 TC.Kimlik nolu BURAK SEFA ÜRÜM'ün terekesinin; Turgutlu 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 15/10/2025 Tarih ve 2025/416 Esas, 2025/1074 Karar sayılı kararı ile murisin mirasının TMK.nun. 612.Md. gereğince iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup,memurluğumuzca da tasfiyenin basit usulde yürütülmesine karar verilmiştir. Bu sebeple, alacaklıların ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, alacak kayıtlarını yaptırmaları için iflas başvurma harcı ve tebliğ giderlerini de peşin ödemeleri gerektiği, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İİK'nın 166 ve 218. maddeleri gereğince ilan olunur.

Basın No: ILN02430368

#ilan.gov.tr