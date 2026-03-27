T.C.ŞİLE(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/10 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/10 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, KERVANSARAY Mahalle/ Köy Karşısı Mevkii, 1593 Ada, 7 Parsel,sayılı 5.729,69.m2 Tarla vasıflı taşınmaz satılacaktır.7 nolu taşınmazın Tapuda vasfı: "Tarla'dır.İmar plan örneğinde görüleceği gibi parselin büyük bölümü Tarımsal Nitelikli Alanda ve kısmen de imarlı bölümü bulunmaktadır.Kuzey/güney yönde dikdörtgen formunda ki parselin güney yönünde bulunan dere bölgesi ve arazinin bu bölümlerinin dere taşkın sahasından etkilenen bölgede kalması,ayrıca toprak yapısının bu kısımlarda tarım yapmaya uygun özelliklerde kalması sebebi ile tarımsal alanda kullanıma açılmıştır.Parselin kuzey yönünde ana caddeye cepheli bölümü kot olarak yüksek kotta ve kısmen yapılaşmaya uygun durumda olup planda kısmen konut kullanımına ayrılan alanda kaldığı (plan tadilatı ile) sağlanmıştır. Taşınmaz 2 ayrı fonksiyon alanında kalmaktadır.Bu sebep ile güncel arz/arsa m? birim fiyat tespitinde her iki kullanım şeklinde plan özelliği bulunması,halen kadastro parseli olması,Kamu terklerinin yapılmamış olması,bürüt arzı üzerinden hem tarımsal/hem de kısmen Konut imarlı bulunan 7 nolu parselde değerlemede oranlaması yapılarak bürüt yüzölçümü üzerinden yapılması en gerçekçi,güncel değere ulaşan emsal karşılaştırma metodu da kullanılarak tespit edilmiştir. Parselde Kısmen de olsa Konut imarlı bölümünün bulunması sebebi ile;Taşınmaz değerlemesinde vasıf yönünden değerleme yönteminde Yargıtay İçtihatlarında belirtilen hususlar da göz önüne alındı.Taşınmaz vasfi Tapuda:Tarla olarak belirtilmiş ise de imar uygulaması yapılmamış,parselin Belediye hizmetleri,içmesuyu,kanalizasyon,d.gaz,Çevre temizlik hizmetleri gibi alt yapı hizmetlerinden faydalanan taşınmazların imar planlı sahada (konut alanı) kalması sebebi ile vasfının Tarla değil,Arsa vasfı ile değerlendirileceği kararı alınmıştır.

Adresi : İstanbul İli Şile,Kervansaray mah. Köy Karşısı mevkii1593 Ada 7 Parsel Sayılı Tarla

Yüzölçümü : 5.729,69 m2

İmar Durumu : Şile Belediye Başkanlığının 16/03/2022 ve E1502/2575 sayılı imar durumu yazılarında ve Şile Belediyesi interaktif imar durumu sorgulamasında yapılan incelemede: Kervansaray Mah., 48 parsel (yeni 1593 ada 7 parsel) sayılı taşınmaz, kısmen 24/07/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Kömürlük Deresi ve Pot Deresi Yan Kolu Güzergahlarını Kapsayan Alana ilişkin Uygulama İmar Planında, Kısmen: E-0.35 yapılaşma yoğunluğunda 2 kat Konut alanında,kısmen tarımsal nitelikli alanda, kısmen imar yolunda, kısmen dere koruma bandından etkilenme alanında kalmakta olup taşınmazın ifrazı yapılmaz." Denilmektedir.(not:Dosyasındaki imar durumunda geçen sürede İmar Plan tadilatı yapılmıştır)

Kıymeti : 40.107.830,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 10:55

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 10:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 10:55

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2026 - 10:55

08/03/2026 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02430219

#ilan.gov.tr