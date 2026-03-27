T.C.BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/172 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/172 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı: İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi, 1562 Ada 11 Parsel Sayılı 144.323,22 M2 Yüzölçümlü Ana Taşınmazda 360/452868 Arsa Paylı K4 Blok 1.Bodrum Kat 13 Nolu Bağımsız Bölüm Dükkan Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.

Özellikleri :Müdürlüğümüz dosyasından yapılan 06/05/2025 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz Bağcılar İlçesi, Göztepe (Tapuda Mahmutbey) Mahallesi, Batışehir Caddesinde, tapunun 1562 ada, 11 parsel numarasında kayıtlı, 144.323,22m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli Batışehir Sitesinde 360/452868 arsa paylı K4 Blok 1.bodrum kat (13) bağımsız bölüm numaralı "Dükkan"ın tamamı niteliğindedir.Göztepe Mahallesinde, güvenlikli, sosyal tesisli, kapalı-açık otoparklı, içerisinde AVM ve ofis ve konut binaları bulunan, asansörlü, elektrik ve sıhhi tesisatları tamamlanmış, merkezi ısıtma sistemli, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş Batışehir Sitesi dahilinde 2 bodrum kat+ zemin katlı K4 Blok 1.bodrum katta (mahallen zemin kat) yer alan (13) bağımsız bölüm numaralı "Dükkan" vasıflı taşınmaz Tapu Müdürlüğünde bulunan onaylı mimari projesine ve mahallinde yapılan tespite net 172,80m2, depo ve otopark ile beraber brüt 259,46m2 alanlıdır. İçerisinde lavabo-WC mevcut olup, zemin kaplamaları parke ve seramik, bağımsız bölüm PVC doğramalı ve camlıdır.Taşınmaz dahilinde elektrik ve sıhhi tesisat mevcuttur. Taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve alt yapı imkanlarından istifade edecek konumda, ticaret ve konut alanında yer almaktadır. " denilmektedir.

İmar Durumu: Bağcılar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 08.04.2025 tarih, 4322651 sayılı imar durum belgesine göre söz konusu taşınmaz 26.07.2013 tarih ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9.maddesi uyarınca resen onaylanan 1/1000 ölçekli planda, kısmen E:2.20 ve MaksH:180 metre yapılaşma şartlarında Özel Koşullu Ticaret Alanında kalmaktadır denilmiştir.

Kıymeti : 22.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

BEYAN:Yönetim Planı Değişikliği-10.04.2019 Tarih ve 9202 Yevmiye

ŞERH :1 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır. (Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (TEDAŞ) lehine 01.05.2013 tarihinden başlamak kaydı ile 99 Yıllığı (1) TL den 99 Yıl Müddetle Kira Şerhi)-19.06.2013 Tarih ve 13821 Yevmiye

ŞERH : 1 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır.(1 TL bedelle 99 Yıllığına Kira Şerhi)-Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi-11.11.2021 Tarih ve 15024 Yevmiye

BEYAN: AT Bu gayrimenkulün mülkiyeti kat mülkiyetine geçmiştir.-29.08.2016 Tarih ve 20506 Yevmiye

EKLENTİ: Depo, E44 OTOPARK (Şerhler ve Beyanlar Tapu Kaydındaki Gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 11:35

Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 11:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 11:35

Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 11:35



2 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı: İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi, 1562 Ada 11 Parsel Sayılı 144.323,22 M2 Yüzölçümlü Ana Taşınmazda 118/452868 Arsa Paylı K3 Blok 15. Kat 67 Nolu Bağımsız Bölüm Ofis Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.

Özellikleri :Müdürlüğümüz dosyasından yapılan 10/06/2025 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz Bağcılar İlçesi, Göztepe (Tapuda Mahmutbey) Mahallesi, Batışehir Caddesinde, tapunun 1562 ada, 11 parsel numarasında kayıtlı, 144.323,22m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli Batışehir Sitesinde 118/452868 arsa paylı K3 Blok 15.kat (67) bağımsız bölüm numaralı "Ofis"in tamamı niteliğindedir. Göztepe Mahallesinde, güvenlikli, sosyal tesisli, kapalı-açık otoparklı, içerisinde AVM ve ofis ve konut binaları bulunan, asansörlü, elektrik ve sıhhi tesisatları tamamlanmış, merkezi ısıtma sistemli, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş Batışehir Sitesi dahilinde 6 bodrum kat+ zemin kat+ 19 normal katlı K3 Blok 15.katta yer alan (67) bağımsız bölüm numaralı "Ofis" vasıflı taşınmaz Tapu Müdürlüğünde bulunan onaylı mimari projesine ve mahallinde yapılan tespite net 49,00m2, brüt 56,00m2 alanlıdır. İçerisinde açık mutfak, lavabo-WC mevcut olup, zemin kaplamaları parke ve seramik, duvarlar kağıt kaplı. Bağımsız bölüm giriş kapısı çelik kapıdır. Taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve alt yapı imkanlarından istifade edecek konumda, ticaret ve konut alanında yer almaktadır. " denilmektedir.

İmar Durumu:Bağcılar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.04.2025 tarih, 4352081 sayılı imar durum belgesine göre söz konusu taşınmaz 26.07.2013 tarih ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9.maddesi uyarınca resen onaylanan 1/1000 ölçekli planda, kısmen E:2.20 ve MaksH:180 metre yapılaşma şartlarında Özel Koşullu Ticaret Alanında kalmaktadır denilmiştir.

Kıymeti : 5.750.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

BEYAN:Yönetim Planı Değişikliği-10.04.2019 Tarih ve 9202 Yevmiye

ŞERH :1 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır. (Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (TEDAŞ) lehine 01.05.2013 tarihinden başlamak kaydı ile 99 Yıllığı (1) TL den 99 Yıl Müddetle Kira Şerhi)-19.06.2013 Tarih ve 13821 Yevmiye

ŞERH: 1 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır.(1 TL bedelle 99 Yıllığına Kira Şerhi)-Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi-11.11.2021 Tarih ve 15024 Yevmiye

BEYAN:AT Bu gayrimenkulün mülkiyeti kat mülkiyetine geçmiştir.-29.08.2016 Tarih ve 20506 Yevmiye (Şerhler ve Beyanlar Tapu Kaydındaki Gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 14:05

Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 14:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 14:05

Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 14:05

16/03/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

