T.C. TERCAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/79 Esas

Mahkememiz 26/02/2026 tarih 2 celse numaralı duruşmasında dosya kapsamında adresi meçhul olduğu anlaşılan davacı Nuriye Nurdan Tok hakkında TK28 Madddesi uyarınca ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Durusma Günü: 17/09/2026 günü saat: 10:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, temsilcisi Zeki Korkmaz'ın vefat etmesi nedeniyle terekeye yeniden temsilci tayin edilmesi için usulüne uygun olarak 1 aylık kesin süre verildiği, kesin süreye rağmen yerine getirilmemesi halinde ve duruşmaya gelip davanın takip edilmemesi halinde mevcut tereke temsilcisi mirasçıları tarafından dava takip edilmediğinden davanın açılmamış sayılmasına karar verileceği hususu tebliğ ve ihtar olunur'' hususu ihtar yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. İş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7. Gün tebliğ edilmiş sayılacağı ihtar olunur.

DAVACI ADI SOYADI DAVALI ADI SOYADI DAVA: ZEKİ KORKMAZ CEMİLE TURHAL

NURCAN KARADAŞ

AYŞE ALGAN ve diğerleri Tapu İptali Ve Tescil İLANEN TEBLİGAT YAPILACAK KİŞİ -NURİYE NURDAN TOK

Basın No: ILN02431663

#ilan.gov.tr