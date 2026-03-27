T.C. ŞAVŞAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Davacı Alaeddin BAYDAR ve davalı Eka MARSHANİA arasında görülmekte olan boşanma davasında yapılan açık yargılama sonunda aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur. HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;1- Davanın KABULÜ İLE,

2.Artvin İli Ardanuç İlçesi, Sakarya Köyü Cilt no:39, Hane No: 67, BSN : 43'de nüfusa kayıtlı Kemal ile Melice oğlu, Ardanç 03/11/1971 D.lu, 30625038850 nolu davacı ALEEDDİN BAYDAR ile 30/08/1978 Tsulukıdze/Gürcistan D.lu, Gürcistan uyruklu Besarıon ile Natela kızı, EKA MARSHANIA'nın davalının haysiyetsiz hayat sürmesi nedeni ile TMK 163 maddesi gereğince BOŞANMALARINA, karar verilmiştir.09/09/2014

Basın No: ILN02430539

#ilan.gov.tr