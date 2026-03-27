T.C. LÜLEBURGAZ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/2138 Esas

DAVALI : Güngör ÇAPA

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı , Ümral Kanli ve Muratcan Kanli tarafından açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında Kırklareli İli, Lüleburgaz ilçesi Ahmetbey beldesi nüfusa kayıtlı 2.........8 TC Kimlik numaralı Davalı Güngör Çapa'ya tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından 10/06/2026 günü saat: 10:10 duruşmada hazır bulunması ihtar ve tebliğ olunur.

