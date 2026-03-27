T.C. KULU SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/296 Esas

İLAN

Mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasında tebligat yapılamayan 58588133382 TC kimlik numaralı Yasin Çelik'e ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş, "Belirlenen gün ve saat olan 20/04/2026 günü saat 14:15'te duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, ekte gönderilen dava dilekçesine, tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde cevap vermeniz, varsa bu süre içerisinde cevap vermeniz çok zor yahut imkansız olduğu takdirde yine 2 hafta içerisinde mahkemeye başvurmanız halinde bir defaya mahsus olmak ve 2 haftayı geçmemek üzere ek bir süre verilebileceği, cevap vermediğiniz taktirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız İHTAR OLUNUR. HMK 137"karar verilmiştir. İşbu ilanın yayımı tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02430445

