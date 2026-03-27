T.C. KAYSERİ 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO: 2021/886 Esas

KARAR NO: 2024/945

Kayseri 12. Asliye Ceza Mahkemesinin 18/12/2024 tarih ve 2021/886 Esas -2024/945 Karar sayılı ilamı ile Musa ve Meryem oğlu, 1980 Altay doğumlu sanık AHMED MUSA hakkında Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan NETİCETEN 4 YIL 2 AY HAPİS CEZALANDIRILMASINA karar verildiği vetüm aramalara rağmen sanığın adresi tespit edilemediğinden tebliğinin ilan yoluyla yapılmasına karar verilmiş olmakla; 7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine aynı yasanın 31 inci maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı bu tarihten itibaren iki hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka bir yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmesi koşuluyla zabıt katibine yapılacak bir beyanla, tutuklu veya hükümlü olarak Ceza İnfaz Kurumu veya tutukevinde bulunulması halinde Ceza İnfaz Kurumu veya Tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek KAYSERİ Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 17/03/2026

Basın No: ILN02431665

