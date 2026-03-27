T.C. İSTANBUL ANADOLU 10. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2001/1051 Esas



DAVALILAR:

1-Muharrem ZEKİ-(286*****524)

2-Hüseyin DEMİR

3-İsmet DEMİR

4-Mesut YILMAZ

5-Sami YILMAZ

6-Sami ZEKİ



Aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava, İstanbul, Üsküdar, Kandilli163 pafta , 940 ada, 1 parsel sayılı 2 9880 m2 lik taşınmaz üzerindeki ortaklığın giderilmesine ilişkin olup,

13/11/2026 günü saat 11:40'ta duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu,

Dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

