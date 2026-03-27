T.C. HATAY İCRA DAİRESİ

2024/40594 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/40594 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Satışa konu taşınmaz Hatay ili Antakya ilçesi Alaattin mahallesi 102 ada 1 parselde kain tarla niteliğinde taşınmazın borçlu adına kyyıtlı bulunan 1/2 hissesidir. Taşınmazın tamamı 44.790,69 m2 olup borçlunun payı 22.395,345 m2'dir.

İmar Durumu : Yok, İnşaat tarzı Antakya Belediyesinin 107058 sayılı yazısında taşınmazın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı olmayan alana rastladığıve sit alanı içerisinde bulunmadığı belirtilmiştir.

Kıymeti : 33.629.617,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Taşınmazın takyidatında Hatay 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 04/12/2025 tarih, 2025/1758E sayılı mahkeme müzekkeresi dosyasında davalıdır şerhi bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 11:28

Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 11:28 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/06/2026 - 11:28

Bitiş Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 11:28

23/03/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

