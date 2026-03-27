T.C. EDREMİT 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2026/16Esas

SANIK : İsmail ÇELİK, Sülhettin ve Makbule oğlu, 12/05/1986 Kağızmand.lu, Kars Kağızman Denizgölü Nüf. Kyt.

SUÇ : Tehdit

SUÇ TARİHİ : 28/08/2025

UYGULANAN KANUN MAD. :TCK'nın 106/1-1, 53, 54 ve 58 mad.

VERİLEN CEZA : 6 ay 22 gün hapis cezası

KARAR TARİHİ : 20/02/2026

Yukarıda kimliği yazılı sanığa ait bilinen ve tespit edilen tüm adreslerine tebligat çıkarılmasına rağmen tebligat yapmanın mümkün olmadığı tespit edilmiş olduğundan, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-31. Maddeleri gereğince bu hüküm özetinin sanığa gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden 2 hafta sonra kararın kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02430607

