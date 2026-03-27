T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2024/282223 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/282223 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, ESENYURT Mahalle/Köy, 1712 Ada, 18 Parsel, BODRUM KAT 2 NOLU BB

Yüzölçümü : 246,34 m2

Arsa Payı : 556/12317

İmar Durumu : Yok , İnşaat tarzı İMAR DURUMU : Esenyurt Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün dosyada mevcut imar durumuna göre; İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Turgut Özal Mahallesi, 1712 ada, 18 nolu parsel, İBB Meclisi'nin 11.09.2025 onay tarihli, Esenyurt Tem Güneyi 4. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, Bitişik Nizam, 5 Kat yapılaşma şartı ile Konut alanında kaldığı belirtilmiştir.

Kıymeti : 2.300.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydındaki gibidir



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 10:36

Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 10:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 10:36

Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 10:36

23/03/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

