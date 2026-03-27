TC. BÜYÜKÇEKMECE 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2025/387

İLAN VARAKASI

DAVACI : K.H.

KATILAN : BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ.

SANIK : MUSTAFA İGİT İzzeddin ve Ördek oğlu, 17/04/1973 Gevaş doğumlu,

SUÇ : Karşılıksız Yararlanma

SUÇ TARİHİ : 30/01/2026

SUÇ YERİ : Esenyurt/İstanbul

Mahkememizin 30/01/2026 tarih, 2025/387 esas, 2026/133 karar sayılı gerekçeli kararı ile sanık Mustafa İGİT hakkında Karşılıksız Yararlanma suçundan takdiren ve neticeten 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve 5237 Sayılı TCK' nın 51. Maddesi gereğince kısa süreli hapis cezasının ertelenmesine karar verilmiş olmakla, sanık Mustafa İGİT' in gıyabında verilen kararın tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen şahsa tebliğ edilemediğinden;

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve BASIN İLAN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,



2-İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 Sayılı CMK.nun273.maddeleri gereğince takip edilen iki hafta içerisinde istinaf yasa yoluna başvurulmadığı takdirde kesinleşmiş olacağı tebliğ olunur. 24/03/2026

