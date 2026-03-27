T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2026/21 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Erzurum ili Aşkale İlçesi Ocaklı Mahallesi

MEVKİİ: Yoncalar

ADA NO: 102

PARSEL NO: 9

YÜZÖLÇÜMÜ: 10.289,50 m2

NİTELİĞİ: Tarla

MALİKİN ADI VE SOYADI: Sefer Arslan (Osman Oğlu)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/21 Esas sayısında dava açılmıştır.



2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.10/02/2026

