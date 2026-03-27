T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/19 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Erzurum ili Aşkale İlçesi Ocaklı Mahallesi

MEVKİİ: Yoncalar

ADA NO: 102

PARSEL NO: 6

YÜZÖLÇÜMÜ: 30.010,33 m2

NİTELİĞİ: Tarla

MALİKİN ADI VE SOYADI: Raif Alpkan (Abdurrahman Oğlu), Halis Alpkan(Abdurrahman Oğlu), Harise Alpkan(Abdurrahman Kızı),

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/19 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.10/02/2026

Basın No: ILN02430440

#ilan.gov.tr