T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2026/15 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Erzurum ili Aşkale İlçesi Ocaklı Mahallesi

MEVKİİ: Yoncalar

ADA NO: 102

PARSEL NO: 2

YÜZÖLÇÜMÜ: 17.671,24 m2

NİTELİĞİ: Tarla

MALİKİN ADI VE SOYADI: Ağa Zor (Veli Oğlu)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/15 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.10/02/2026

