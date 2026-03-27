T.C. ADANA 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2026/185 Esas

İ L A N

Adana İli, Feke İlçesi, Gedikli Mahallesi/Köyü nüfusuna kayıtlı, Muhammet ve Elif 'den olma, 15/09/1985 doğumlu, 21241001854 T.C. kimlik numaralı BİLAL ÖNEN 'in 20 yıldır kayıp olduğu ve nerede olduğunun bilinmediğinden BİLAL ÖNEN 'ın kayıp olması nedeniyle ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde adı geçenin sağ yada ölü olduğunu bilenlerin(M.K.nun 33 Maddesine göre)Mahkememizin2025/347 Esas Sayılı dosyasına başvurmaları 6 Ay içerisinde mahkememize müracaat edilmediği takdirde adı geçen BİLAL ÖNEN hakkında Gaiplik Kararı verileceği hususu ilanen duyurulur. 04.03.2026

Basın No: ILN02431561

