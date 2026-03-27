KEMER 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2025/646 Esas

KARAR NO: 2025/244

Davacı PAVEL KHOROSHILOV ile Davalı NUNU POLADASHVILI arasında mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Önalım Hakkından Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizin 29/12/2025 tarih ve 2025/646 Esas - 2025/244 Karar sayılı ilamı ile; Davanın pasif husumet yokluğu nedeniyle REDDİNE karar verilmiştir.

Tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar, İlanın yayım tarihinden itibaren 7 gün içerisinde tebliğ olunmuş sayılmak üzere NUNU POLADASHVILI'ya ilanen tebliğ olunur. 02/03/2026

