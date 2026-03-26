T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2026/17 Esas KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER: Erzurum ili Aşkale İlçesi Ocaklı Mahallesi

MEVKİİ: Yoncalar

ADA NO: 102

PARSEL NO: 4

YÜZÖLÇÜMÜ: 17.476,41 m2

NİTELİĞİ: Tarla

MALİKİN ADI VE SOYADI: Zeynal Alpkan (Zabit Oğlu)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/17 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.10/02/2026

