T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2026/17 Esas KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER: Erzurum ili Aşkale İlçesi Ocaklı Mahallesi
MEVKİİ: Yoncalar
ADA NO: 102
PARSEL NO: 4
YÜZÖLÇÜMÜ: 17.476,41 m2
NİTELİĞİ: Tarla
MALİKİN ADI VE SOYADI: Zeynal Alpkan (Zabit Oğlu)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/17 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.10/02/2026
