İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/113 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER: İzmir ili Bornova ilçesi , Pınarbaşı mahallesi

PARSEL NO: 163

MALİKİN ADI VE SOYADI: Cevdet ATÇALI-31699032362

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İZAFETEN KAMU ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ: ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

27/05/2014TARİH, 83698689-752.01.01/-2014/55 KARAR NO

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/113 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 12.03.2026

