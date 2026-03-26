İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/113 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER: İzmir ili Bornova ilçesi , Pınarbaşı mahallesi
PARSEL NO: 163
MALİKİN ADI VE SOYADI: Cevdet ATÇALI-31699032362
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İZAFETEN KAMU ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ: ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
27/05/2014TARİH, 83698689-752.01.01/-2014/55 KARAR NO
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/113 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 12.03.2026
Basın No: ILN02430331
#ilan.gov.tr