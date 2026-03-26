HATAY 1. İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. HATAY 1. İŞ MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2024/619 Esas

DAVALI: DERİN MERMER İNŞAAT PETROL VE TAŞIMACILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Davacı tarafından aleyhinize açılan Alacak (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı ZÜBER ERDOĞAN tarafından iş bu dava ile davalı DERİN MERMER İNŞAAT PETROL VE TAŞIMACILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ bünyesinde 21/09/2021-24/02/2024 tarihleri arasında davalı şirkette kesintisiz şekilde 31 FJ 750 plakalı araçta tır şoförü olarak en son 20.000,00 TL maaş ile çalıştığını, bu çalışmalarından ötürü fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 10,00 TL Fazla Çalışma Alacağı, 10,00 TL UGBT Alacağı, 10,00 TL Hafta Tatili Alacağı 10,00 TL Kıdem Tazminatı, 10,00 TL Yıllık izin Alacağı, 10,00 TL Bakiye Ücret Alacağı, 10,00 TL AGİ Alacağı,alacağının davalı şirketten alınarak davacıya ödenmesini talep etmiştir. Mahkememizce davalının bilinen tüm adreslerine dava dilekçesi, tensip zaptı ekli duruşma günü bildirir davetiye çıkarılmış, ancak tebligat yapılmasından da bir netice alınamadığından iş bu dava yönünden duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 13/07/2026 günü saat: 10:45'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

