BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapukaydı : İstanbul ili, Zeytinburnu ilçesi, Merkezefendi mahallesi, 2944 ada, 39 parsel, 19.233,00 m2 yüz ölçümlü, 58/81000 Arsa paylı, A blok, 2. Kat, 484 nolu bağımsız bölüm Sanayi Tipi İmalathane nitelikli taşınmazın tamamı satışa konudur.

Özellikler: Satışa ilişkin dosyamızda mevcut 17/03/2025 Tarihli bilirkişi raporuna göre " İstanbul, Zeytinburnu İlçesi, Maltepe (tapuda Merkezefendi) Mahallesi, Davut Paşa Caddesinde tapunun 2944 ada, 39 parsel numarasında kayıtlı ve Davutpaşa Caddesinden 8 dış kapı numarası alan 19.223,00m2 miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli TİM 2 İş Merkezinde 58/100000 arsa paylı A blok 2.kat (484) bağımsız bölüm numaralı "Sanayi Tipi İmalathane"nin tamamın niteliğindedir. B.A.K. tarzda, blok nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan tamamı işyeri ve atölyelerden ibaret kat mülkiyeti tesisli TİM 2 İş Merkezi 2.katında,geçiş koridoruna cepheli konumda bulunan (484) bağımsız bölüm numaralı taşınmaz 32,00m2 alana sahip, parke zeminli, duvarları sıvalı ve boyalı, alüminyum doğramalı, çelik kapılıdır. İçerisinde lavabo-WC mevcut olan taşınmaz dahilinde elektrik tesisatı bulunmaktadır.Taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, E-5 Karayolu ile bağlantı yollarına, ana arterlere yakın mesafede, civarın talep gören ticaret alanında yer almaktadır."denilmektedir.

İMARDURUMU: Zeytinburnu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce tanzim ve tasdik edilmiş olan 17.02.2025 tarih, 9269 sayılı imar durum belgesine göre; 2944 ada 39 parsel, 06.12.2007 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen Ticaret Hizmet Konut" alanı, kısmen " Merkezi İş Alanı" kısmen "Yol Alanında kalmaktadır. 2944 ada 30 parsel sayılı taşınmaz; 06.12.2007 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen "Merkezi İş Alanı"nda, kısmen "Yol Alanında kalmaktadır. Söz konusu parseller üzerinden enerji nakil hatı geçmekte olup, enerji nakil hattı ve koruma alanlarında, imar istikamet sınırları içine giren ve yapılaşmaya isabet eden alanlarda irtifa hususunda uygulama aşamasında yatay ve düşey emniyet mesafeleri için TEİAŞ'dan (Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü) görüş alınacaktır. Ticaret- Hizmet- Konut Alanı"nda üzerinde yapı yapılacak parsellerin kadastral (kök parsel) yüz ölçümlerinin %60'ının en az 1000 m2 olması gerekir. (yol, donatı alanları ve üzerinde yıkılma riski bulunmayan binalar olan parseller ile çevrili olduğu için tevhit suretiyle de net 1000 m2 yüz ölçümüne ulaşması mümkün olmayan parseller için bu koşul aranmaz). Max KAKS=1.60, Min TAKS=0.20'dir. Max TAKS meri yönetmelikten alınır. Kadastral (kök parsel) yüzölçümlerinin %60'ı 2000 m² ve üzeri olup konut ve/veya rezidans (yüksek nitelikli konut) fonksiyonu hiç kullanılmayan parsellerde Max KAKS=2.00 olarak uygulanacaktır. Bu alanlarda yapılacak yapıların "emsale esas alanları ile %30 emsal harici yapılabilecek alanlarının" en çok %80'i konut ve/veya rezidans (yüksek nitelikli konut) olarak yapılabilir. Merkezi İş Alanı"nda üzerinde yapı yapılacak parsellerin kadastral (kök parsel) yüzölçümlerinin %60'ının en az 1000 m2 olması gerekir. (yol, donatı alanları ve üzerinde yıkılma riski bulunmayan binalar olan parseller ile çevrili olduğu için tevhit suretiyle de net 1000 m2 yüzölçümüne ulaşması mümkün olmayan parseller için bu koşul aranmaz). Bu şekilde hesaplanan net yüzölçümü; 1000 m2 dâhil 2000 m2'ye kadar olan parsellerde Max KAKS=1.60, 2000 m2 ve üzeri olan parsellerde MaxKAKS=2.00'dir. Tüm parsellerde Min TAKS=0.20 olup, Max TAKS meri yönetmelikten alınır. Kadastral (kök parsel) yüzölçümlerinin %60'ı 3000 m² ve üzeri olup konut kullanımını da sağlayan ofis (home office) ve/veya rezidans (yüksek nitelikli konut) fonksiyonu hiç kullanılmayan parsellerde MaxKAKS=2.50 olarak uygulanacaktır. Bu alanlarda yapılacak yapıların "emsale esas alanları ile %30 emsal harici yapılabilecek alanlarının" en çok %60'ı konut kullanımını da sağlayan ofis (home office) ve/veya rezidans (yüksek nitelikli konut) olarak yapılabilir. Bununla beraber "emsale esas alanlar ile %30 emsal harici yapılabilecek alanların" konut dışı kullanıma ayrılacak %40'ın hiç yapılmamasının tercih edilmesi halinde yapıların "emsale esas alanları ile %30 emsal harici yapılabilecek alanlarının" %80'ine karşılık gelen alan konut kullanımını da sağlayan ofis (home office) ve/veya rezidans (yüksek nitelikli konut) olarak yapılabilir. Bu durumda parselde yapılabilecek "emsale esas alanlar ile %30 emsal harici 1/2 alanların" %20'si kullanılamaz. Her iki fonksiyon alanı için de; plan üstündeki gösterimler farklı olsa da yoldan ve komşu parsellerden minimum çekme mesafeleri 5.00 metre olarak uygulanır. Ancak aynı istikametteki yol cephesinde çekme mesafelerinde aynı fonksiyona sahip ruhsatlı yapıların teşekkülüne uyulacaktır. Çekme mesafelerinin kat adedine bağlı olarak değişmesi zorunlu değildir. Bu mesafeleri azaltmamak kaydıyla çekme mesafesi ile ilgili diğer hususlarda meri imar yönetmeliğine uyulacaktır. Plan üstündeki gösterimler farklı olsa da subasman kotunun üstünde "en çok" 15 kattır denilmiştir.

Mükellefiyetler: BEYAN: YÖNETİM PLANI:21/03/1988

İRTİFAK : A:M: HARİTASINDA SARI BOYALI 325,00 M2 YERDE TEK GENE MD LEHİNE KUVVETLİ AKIM DAĞTIM TESİSİ İÇİN DAİMİ İTRİFAK HAKKI

ŞERH : KROKİSİNDE HUDUTLARI KIRMIZI İLE GÖSTERİLEN 9599 M2 MİKTARLI M.M 8102 TRAFO MERKEZİ İLE SARI SARI RENKLE GÖSTERİLEN GEÇİŞ YERİNİN 99 YILLIĞI 31/10/1983 TARİHİNDEN BAŞLAMAK ÜZERE 1 TL BEDEL MUKABİLİNDE T.E.K GENEL MÜD LEHİNE KİRA SERHİ TARİH 23/11/1983 Y:2403

Kıymeti : 3.750.000,00 TL

KDVOranı : %20

Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 10:25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 10:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 10:25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 10:25 2 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapukaydı : İstanbul ili, Zeytinburnu ilçesi, Merkezefendi mahallesi, Zeytinburnu mevkii,2944 ada, 30 parsel, 8.853,00 m2 yüz ölçümlü, 74/48000 Arsa paylı, 2. Kat, 223 nolu bağımsız bölüm Sanayi Tipi İmalathane nitelikli taşınmazın tamamı satışa konudur.

Özellikler: Satışa ilişkin dosyamızda mevcut 17/03/2025 Tarihli bilirkişi raporuna göre " İstanbul, Zeytinburnu İlçesi, Maltepe (tapuda Merkezefendi) Mahallesi, Davut Paşa Caddesi ve Fazıl Paşa Caddesi köşesinde, tapunun 2944 ada, 30 parsel numarasında kayıtlı Davutpaşa Caddesinden 6 dış kapı numarası alan 8,853.00m2 miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli TİM 1 İş Merkezinde 74/48000 arsa paylı 2.kat (223) bağımsız bölüm numaralı "Sanayi Tipi İmalathane"nin tamamın niteliğindedir. 2 bodrum kat+ zemin kat+ 2 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, blok nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan tamamı işyeri ve atölyelerden ibaret kat mülkiyeti tesisli TİM 1 İş Merkezi 2.katında,geçiş koridoruna cepheli konumda bulunan (223) bağımsız bölüm numaralı taşınmaz 36,00m2 alana sahip, karo mozaik zeminli, duvarları sıvalı ve boyalı, alüminyum doğramalıdır. Taşınmaz dahilinde elektrik tesisatı ile ana bina dahilinde katlarda müşterek WC-Lavabo mahalleri mevcuttur. Taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, E-5 Karayolu ile bağlantı yollarına, ana arterlere yakın mesafede, civarın talep gören ticaret alanında yer almaktadır."denilmektedir.

Mükellefiyetler: BEYAN: 10/12/1976 TARİHLİ YÖNETİM PLANI

OTOPARK TESİSİ ŞERHİ-29/04/1983 TARİH YEV:883

İRTİFAK : A:M:HARİTASINDA SARI BOYA İLE GÖSTERİLEN 2145 M2 YERDE TEK GENEL MD LEHİNE KUVVETLİ AKIM DAĞTIM TESİSİ İÇİN DAİMA İTRİFAK HAKKI

Kıymeti : 2.250.000,00 TL

KDVOranı : %20

Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 11:25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 11:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 11:25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 11:25 3 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapukaydı : İstanbul ili, Esenler ilçesi, Atışalanı mahallesi, 1082 ada, 14 parsel, 294.172,06 m2 yüz ölçümlü, 31/100000 Arsa paylı, A5 blok, 2. Kat, 52 nolu bağımsız bölüm dubleks büro nitelikli taşınmazın tamamı satışa konudur.

Özellikler: Satışa ilişkin dosyamızda mevcut 17/03/2025 Tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz; Esenler İlçesi, Turgut Reis Mahallesi, Tekstilkent Bulvarında yer alan, tapunun 1082 ada, 14 parsel numarasında kayıtlı 294.172,06m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli Tekstilkent Sitesi 31/100000 arsa paylı A5 Blok 2.kat (52) bağımsız bölüm numaralı "Dubleks Büro"nun tamamı niteliğindedir. Tamamı 294.172,06m2 miktarlı arsa dahilinde yer alan 43 blok ve 4006 bağımsız bölümlü Tekstilkent Sitesi dahilinde yer alan A2 Blok, her bir katı asma katlı, B.A.K. tarzda, blok nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olup tamamı büro ve mağazalardan ibaret olup blok dahilinde elektrik, sıhhi tesisat, merkezi ısıtma ve havalandırma tertibatı ile yük ve insan asansörleri mevcuttur. (52) bağımsız bölüm numaralı büro kat koridorundan girişte esas büro kısmı, 80,00m2 alana sahip, zeminden dahili merdiven ile çıkılan ve asma katı 40,00 m2 alana sahiptir. Toplam 120,00m2 kullanımlı, seramik zeminli, duvarları sıvalı ve boyalı, alüminyum doğramalı, kullanım amacına uygun bir şekilde ara bölmeli ofis şeklinde, WC-Lavabo mahalleri mevcut, taşınmaz dahilinde elektrik, sıhhi tesisat ve ısıtma-havalandırma sistemi ikmal edilmiştir. Mahallinde yapılan tespitte (53) bağımsız bölüm ile ara duvarı kısmen kaldırılmış olup yapılan bu değişiklik ara duvarın projesine uygun bir şekilde yapılacak basit bir tadilat ile projesine uygun hale getirilebilinir.Taşınmaz bulunduğu semt ve mevki itibariyle belediye ve altyapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarın talep gören ticaret sahasında yer almakta olup taşınmazın bulunduğu Tekstilkent Sitesi ve yakınında bulunan Giyimkent Sitesi TEM Otoyolundan girişli, ulaşım imkanları elverişlidir." denilmektedir.

İmarDurumu: Esenler Belediyesi İmar ve ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından tanzim ve tasdik edilmiş olan 130620 sayılı imar durum belgesine göre Esenler ilçesi, Oruçreis Mahallesi, Tekstilkent Mevkii, 1082 ada, 14 parsel sayılı taşınmazın 1/1000 ölçekli 23.09.1996 tasdik tarihli Atışalanı Üst Bölge İş Merkezleri İmar Planında Toptan Ticaret Alanlarında (toptan ticaret imalat depo ve işyerleri yapılabilir. Bloklar arası geçişler avan projede belirlenir) kalmakta olup, H= Serbest, Blok Nizam, Emsal =2.5 yapılaşma koşuluna haizdir. Söz konusu parsel Metro Güzergahından kısmen etkilenmekte olup, uygulama aşamasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Daire Başkanlığı'nın görüşü alınacaktır. Ayrıca İstanbul İmar Yönetmeliği İkinci Bölüm Genel İlkeler Madde 5 '' Alt kademe planların, üst kademe planların kesinleştiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde ilgili idarece üst kademe planlara uygun hale getirilmesi zorunludur. Aksi halde, üst kademe planları onaylayan kurum ve kuruluşlar, alt kademe planları en geç altı ay içinde üst kademe planlara uygun hale getirir ve resen onaylar. Alt kademe planlarla üst kademe planlar arasındaki uyumsuzluğun giderilmesine ilişkin on sekiz aylık süre içindeki yeni yapı ruhsatı başvuruları, yürürlükte olan uygulama imar planına göre sonuçlandırılır. Bu sürenin dolduğu tarihe kadar alt kademe planlar ile üst kademe planlar birbirleriyle uyumlu hale getirilmemişse, planlar birbiriyle uyumlu hale getirilinceye kadar bu alanlarda yeni yapı ruhsatı düzenlenmez. Mahkemelerce yürürlüğü durdurulan planlarda yürürlüğün durdurulduğu süre bu sürelere ilave edilir.'' denmektedir. Bahse konu alana ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı 13.02.2015 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanmıştır. Alt kademe planlar ile üst kademe planlar birbirleriyle uyumlu hale getirilmemiş olup, yeni yapı ruhsatı başvuruları, yürürlükte olan uygulama imar planına göre sonuçlandırılamamaktadır. Söz konusu 1/5000 ölçekli plan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Müdürlüğün 14.10.2019 tarih ve 5966-142277 sayılı yazısında; "Esenler İlçesi, S.S. Tekstilkent, 7 Pafta 1142 parsel, 1082 ada 2 ve 14 parsellere yönelik kısmının iptali ve yürütmenin durdurulması talebi ile idaremiz aleyhine dava açıldığı ve İstanbul 8. İdare Mahkemesi 2015/2036 esas 2018/1090 karar ve 29.05.2018 tarihinde dava konusu planın uyuşmazlık konusu parsellere ilişkin kısmı yönünden "iptali" yönündeki karar tarafımıza bildirilmiştir." denilmiştir.

Mükellefiyetler: BEYAN: YÖNETİM PLANI:15/03/2006 Tescile yönelik kesinleşmiş mahkeme kararı vardır. Konu : Tescile yönelikkonuyu tanımlayınız... (Başlama Tarih:31/12/2024,Bitis Tarih:31/12/2024 -Süre:)

ŞERH: KİRA ŞERHİ:99 YILLIĞINA BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş LEHİNE KİRA ŞERHİ 21/04/1998 Y:2450

İRTİFAK:A HKA) İLE GÖSTERİLEN 357.78 M2 ÜZERİNDE TEDAŞ LEHİNE İRTİFAK HAKKI TESİSİ VARDIR. (Başlama Tarih:06/01/2006,Bitis Tarih:06101/2006 - Süre:-) A İLA GÖSTERİLEN 2267.11 M2 ÜZERİNDE 1082 ADA 14 İLE 16 PARSELLER LEHİNE GEÇİŞ İÇİN YOL OLARAK İRTİFAK HAKKI TESİSİ VARDIR. 17/11/2005 YE:10292 (Başlama Tarih:17/1 1/2005 Süre:)

Kıymeti : 5.500.000,00 TL

KDVOranı : %20

Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 10:25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 10:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 10:25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 10:25 4 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapukaydı : İstanbul ili, Esenler ilçesi, Atışalanı mahallesi, 1082 ada, 14 parsel, 294.172,06 m2 yüz ölçümlü, 31/100000 Arsa paylı, A5 blok, 2. Kat, 53 nolu bağımsız bölüm dubleks büro nitelikli taşınmazın tamamı satışa konudur.

Özellikler: Satışa ilişkin dosyamızda mevcut 17/03/2025 Tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz; Esenler İlçesi, Turgut Reis Mahallesi, Tekstilkent Bulvarında yer alan, tapunun 1082 ada, 14 parsel numarasında kayıtlı 294.172,06m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli Tekstilkent Sitesi 31/100000 arsa paylı A5 Blok 2.kat (53) bağımsız bölüm numaralı "Dubleks Büro"nun tamamı niteliğindedir. Tamamı 294.172,06m2 miktarlı arsa dahilinde yer alan 43 blok ve 4006 bağımsız bölümlü Tekstilkent Sitesi dahilinde yer alan A2 Blok, her bir katı asma katlı, B.A.K. tarzda, blok nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olup tamamı büro ve mağazalardan ibaret olup blok dahilinde elektrik, sıhhi tesisat, merkezi ısıtma ve havalandırma tertibatı ile yük ve insan asansörleri mevcuttur. (53) bağımsız bölüm numaralı büro kat koridorundan girişte esas büro kısmı, 80,00m2 alana sahip, zeminden dahili merdiven ile çıkılan ve asma katı 40,00 m2 alana sahiptir. Toplam 120,00m2 kullanımlı, seramik zeminli, duvarları sıvalı ve boyalı, alüminyum doğramalı, kullanım amacına uygun bir şekilde ara bölmeli ofis şeklinde, WC-Lavabo mahalleri mevcut, taşınmaz dahilinde elektrik, sıhhi tesisat ve ısıtma-havalandırma sistemi ikmal edilmiştir. Mahallinde yapılan tespitte (52) bağımsız bölüm ile ara duvarı kısmen kaldırılmış olup yapılan bu değişiklik ara duvarın projesine uygun bir şekilde yapılacak basit bir tadilat ile projesine uygun hale getirilebilinir. Taşınmaz bulunduğu semt ve mevki itibariyle belediye ve altyapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarın talep gören ticaret sahasında yer almakta olup taşınmazın bulunduğu Tekstilkent Sitesi ve yakınında bulunan Giyimkent Sitesi TEM Otoyolundan girişli, ulaşım imkanları elverişlidir." denilmektedir.

Kıymeti : 5.500.000,00 TL

KDVOranı : %20

Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 11:25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 11:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 11:25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 11:25 5 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapukaydı : İstanbul ili, Esenler ilçesi, Atışalanı mahallesi, 1082 ada, 14 parsel, 294.172,06 m2 yüz ölçümlü, 19/100000 Arsa paylı, GALERİA2 blok, 3. Kat, 382 nolu bağımsız bölüm dubleks Mağaza nitelikli taşınmazın tamamı satışa konudur.

Özellikler: Satışa ilişkin dosyamızda mevcut 17/03/2025 Tarihli bilirkişi raporuna göre " Satışa konu taşınmaz; Esenler İlçesi, Turgut Reis Mahallesi, Tekstilkent Bulvarında yer alan, tapunun 1082 ada, 14 parsel numarasında kayıtlı 294.172,06m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli Tekstilkent Sitesinde 19/100000 arsa paylı Galeria2 Blok 2.kat (382) bağımsız bölüm numaralı "Dubleks Mağaza"nın tamamı niteliğindedir. Tamamı 294.172,06m2 miktarlı arsa dahilinde yer alan 43 blok ve 4006 bağımsız bölümlü Tekstilkent Sitesi dahilinde yer alan Galera1 Blok, her bir katı asma katlı, B.A.K. tarzda, blok nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olup tamamı büro ve mağazalardan ibaret olup blok dahilinde elektrik, sıhhi tesisat, merkezi ısıtma ve havalandırma tertibatı ile yük ve insan asansörleri mevcuttur. (382) bağımsız bölüm numaralı büro kat koridorundan girişte esas büro kısmı, 40,00m2 alana sahip, zeminden dahili merdiven ile çıkılan ve 20,00m2 alana sahip asma katlıdır. Toplam 60,00m2 alanlıdır. Beton zeminli, duvarları sıvalı ve boyalı, alüminyum doğramalı, WC-Lavabo mahalleri mevcut, taşınmaz dahilinde elektrik, sıhhi tesisat ve ısıtma-havalandırma sistemi ikmal edilmiştir. Taşınmaz bulunduğu semt ve mevki itibariyle belediye ve altyapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarın talep gören ticaret sahasında yer almakta olup taşınmazın bulunduğu Tekstilkent Sitesi ve yakınında bulunan Giyimkent Sitesi TEM Otoyolundan girişli, ulaşım imkanları elverişlidir." Denilmektedir.

Kıymeti : 2.500.000,00 TL

KDVOranı : %20

Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 12:25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 12:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 12:25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 12:25 6 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapukaydı : İstanbul ili, Esenler ilçesi, Atışalanı mahallesi, 1082 ada, 14 parsel, 294.172,06 m2 yüz ölçümlü, 19/100000 Arsa paylı, GALERİA1 blok, 3. Kat, 352 nolu bağımsız bölüm dubleks Mağaza nitelikli taşınmazın tamamı satışa konudur.

Özellikler: Satışa ilişkin dosyamızda mevcut 17/03/2025 Tarihli bilirkişi raporuna göre " Satışa konu taşınmaz; Esenler İlçesi, Turgut Reis Mahallesi, Tekstilkent Bulvarında yer alan, tapunun 1082 ada, 14 parsel numarasında kayıtlı 294.172,06m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli Tekstilkent Sitesinde 19/100000 arsa paylı Galeria1 Blok 2.kat (352) bağımsız bölüm numaralı "Dubleks Mağaza"nın tamamı niteliğindedir. Tamamı 294.172,06m2 miktarlı arsa dahilinde yer alan 43 blok ve 4006 bağımsız bölümlü Tekstilkent Sitesi dahilinde yer alan Galera1 Blok, her bir katı asma katlı, B.A.K. tarzda, blok nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olup tamamı büro ve mağazalardan ibaret olup blok dahilinde elektrik, sıhhi tesisat, merkezi ısıtma ve havalandırma tertibatı ile yük ve insan asansörleri mevcuttur. (352) bağımsız bölüm numaralı büro kat koridorundan girişte esas büro kısmı, 45,00m2 alana sahip, zeminden dahili merdiven ile çıkılan ve 22,50m2 alana sahip asma katlıdır. Toplam 67,50m2 alanlıdır. Seramik zeminli, duvarları sıvalı ve boyalı, alüminyum doğramalı, WC-Lavabo mahalleri mevcut, taşınmaz dahilinde elektrik, sıhhi tesisat ve ısıtma-havalandırma sistemi ikmal edilmiştir. Taşınmaz bulunduğu semt ve mevki itibariyle belediye ve altyapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarın talep gören ticaret sahasında yer almakta olup taşınmazın bulunduğu Tekstilkent Sitesi ve yakınında bulunan Giyimkent Sitesi TEM Otoyolundan girişli, ulaşım imkanları elverişlidir. " denilmektedir.

Kıymeti : 2.750.000,00 TL

KDVOranı : %20

Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 13:35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 13:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 13:35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 13:35