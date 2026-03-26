T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2026/23 Esas KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER: Erzurum ili Aşkale İlçesi Ocaklı Mahallesi
MEVKİİ: Yoncalar
ADA NO: 102
PARSEL NO: 11
YÜZÖLÇÜMÜ: 15.529,75 m2
NİTELİĞİ: Tarla
MALİKİN ADI VE SOYADI: Göksal Toğay (İlyas Oğlu)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/23 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.10/02/2026
