T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2026/23 Esas KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER: Erzurum ili Aşkale İlçesi Ocaklı Mahallesi

MEVKİİ: Yoncalar

ADA NO: 102

PARSEL NO: 11

YÜZÖLÇÜMÜ: 15.529,75 m2

NİTELİĞİ: Tarla

MALİKİN ADI VE SOYADI: Göksal Toğay (İlyas Oğlu)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/23 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.10/02/2026

