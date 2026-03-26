T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2026/29 Esas KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER: Erzurum ili Aşkale İlçesi Topalçavuş Mahallesi
MEVKİİ: Samuri
ADA NO: 102
PARSEL NO: 434
YÜZÖLÇÜMÜ: 31.129,81 m2
NİTELİĞİ: Tarla
MALİKİN ADI VE SOYADI: Zeki Can (Mehmet Oğlu), Osman Can (Mehmet Oğlu), Gülcemal (Mehmet Kızı), Hatice Efe (Mehmet Kızı), Hasan Can (Mehmet Oğlu), Aynur Demir (Mehmet Kızı), Maliye Hazinesi, Ayşe (Mehmet Kızı)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/29 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.10/02/2026
