T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2026/29 Esas KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER: Erzurum ili Aşkale İlçesi Topalçavuş Mahallesi

MEVKİİ: Samuri

ADA NO: 102

PARSEL NO: 434

YÜZÖLÇÜMÜ: 31.129,81 m2

NİTELİĞİ: Tarla

MALİKİN ADI VE SOYADI: Zeki Can (Mehmet Oğlu), Osman Can (Mehmet Oğlu), Gülcemal (Mehmet Kızı), Hatice Efe (Mehmet Kızı), Hasan Can (Mehmet Oğlu), Aynur Demir (Mehmet Kızı), Maliye Hazinesi, Ayşe (Mehmet Kızı)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/29 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.10/02/2026

